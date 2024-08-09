Taha Akgül Yarı Finale Yükseldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda güreş müsabakaları başladı. Milli Güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo müsabakalarında ilk olarak son 16 turunda Porto Rikolu rakibi Jonovan Darius Smith’i 10-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Ardından da çeyrek final müsabakasında Macar güreşçi Daniel Ligeti ile karşılaşan Akgül, bu maçı da 8-0 kazandı. Taha Akgül yarı finale çıkarken yarı final müsabakası da bugün akşam seansında olacak.
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