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Taha Akgül Yarı Finale Yükseldi

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşimiz Taha Akgül, çeyrek final maçında Macar güreşçi Daniel Ligeti’yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda güreş müsabakaları başladı. Milli Güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125 kilo müsabakalarında ilk olarak son 16 turunda Porto Rikolu rakibi Jonovan Darius Smith’i 10-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Ardından da çeyrek final müsabakasında Macar güreşçi Daniel Ligeti ile karşılaşan Akgül, bu maçı da 8-0 kazandı. Taha Akgül yarı finale çıkarken yarı final müsabakası da bugün akşam seansında olacak.

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