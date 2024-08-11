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Instagram Ekibinden Demet Akalın’a Teşekkür

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Türkiye genelinde büyük bir şaşkınlığa yol açan Instagram erişim engeli, sonunda kaldırıldı. Ünlü isim Demet Akalın, engelin kalkması için yaptığı paylaşımlar sonrası Instagram ekibinden teşekkür mesajı aldığını açıkladı.

Instagram’ın Türkiye’deki erişim engeli, sosyal medya kullanıcılarını ve özellikle influencerları büyük bir boşluğa düşürdü. Sosyal medya, birçok kişi için vazgeçilmez bir platform haline gelirken, Instagram’a getirilen erişim engeli büyük bir olay olarak gündeme geldi. Ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, bu duruma tepkisini sık sık dile getirdi ve Instagram’ın yeniden açılması için yoğun bir şekilde paylaşımlarda bulundu.

ERİŞİM ENGELİ KALKTI

Instagram erişim engelinin kaldırılmasıyla birlikte tüm Türkiye derin bir nefes aldı. Sosyal medya platformlarının, özellikle influencerlar ve ünlüler için bir gelir kapısı olduğu düşünüldüğünde, bu engelin kaldırılması büyük bir rahatlama sağladı. Demet Akalın, Instagram’ın yeniden açılmasıyla birlikte sosyal medya hesabından kutlama yaptı.

Demet Akalın, Instagram’ın açılması için yaptığı paylaşımlar sonrasında Instagram ekibinden bir teşekkür mesajı aldığını belirtti. Akalın, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, “Instagram ekibinden teşekkür mesajı geldi bana. Anlaşma sağlanmasına da sevindim” dedi.

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