Bahar Dizisinin 2. Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı Bahar dizisinin merakla beklenen 2. sezonunun ne zaman başlayacağı açıklandı. Dizinin yeni sezonu Eylül ayında ekranlarda olacak.

İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Bahar dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un paylaştığı dizi, seyircileri ekran başına kilitlemişti. Şimdi ise izleyiciler, dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.

Bahar Dizisinin Konusu ve İlk Sezon Başarısı

MF Yapım tarafından hazırlanan Bahar dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanıyor ve fedakar kadınların hayat hikayelerini anlatıyor. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi, tıp fakültesinde büyük hayallerle okuyan Bahar’ın, ani bir hastalıkla değişen hayatına odaklanıyor. İlk sezonu ile dikkat çeken dizi, Bahar’ın dönüşüm hikayesini etkileyici bir şekilde ekranlara taşıdı.

Bahar Dizisi 2. Sezon Başlama Tarihi

Bahar dizisinin 2. sezonu, 17. bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonun ise Eylül ayında başlayacağı duyuruldu. Her salı izleyicisi ile buluşacak olan dizi, yeni sezonda da heyecanla takip edilecek.