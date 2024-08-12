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Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu İçin İstediği Bonservis Bedeli Belli Oldu

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Fenerbahçe’den ayrılacağı iddia edilen Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli belli oldu.

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinin radarında. Brighton, Arsenal ve Manchester United, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise 40 milyon eurodan aşağı bir teklifi kabul etmeye yanaşmıyor.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Brighton, Arsenal ve Manchester United’ın kadrosuna katmak istediği Ferdi Kadıoğlu için pazarlıklar sürüyor. Fanatik gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertliler oyuncu için 40 milyon euro talep ediyor.

Brighton’ın Teklifi ve Fenerbahçe’nin Talepleri

Brighton’ın Teklifi: Brighton, Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte 35 milyon euroyu bulan bir teklif sundu. Ancak Fenerbahçe, bu teklifi yetersiz buldu.

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Fenerbahçe’nin Beklentisi: Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun transferinden en az 40 milyon euro kazanmak istiyor. Kulüp, oyuncunun potansiyelinin bu rakamın üzerinde olduğunu düşünüyor.

Arsenal ve Manchester United’ın İlgisi

Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu için istediği rakamı artırmasında, Arsenal ve Manchester United gibi dev kulüplerin de oyuncuya ilgi duyması etkili oldu. Bu ilgi, sarı-lacivertlilerin pazarlık gücünü artırıyor.

Ferdi’nin Yerine Gelecek İsim: Patrick Dorgu

Ferdi Kadıoğlu’nun olası ayrılığı durumunda Fenerbahçe, sol bek mevkisini güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda, Lecce forması giyen Patrick Dorgu’yu listenin ilk sırasına koydu. Mario Branco’nun, 19 yaşındaki Danimarkalı sol bekin transferi için çalışmalara başladığı belirtiliyor.

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Merve Aydın
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