CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ayağı Kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’in bir kaza geçirdiğini ve ayağında kırık olduğunu duyurdu.

TBMM’de bugün Filis’tin için özel oturum yapıldı. Olağanüstü toplanan TBMM’de dün akşam saatlerinde Ankara’ya gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşma yaptı. Abbas’ın konuşması ayakta alkışlanırken bazı milletvekilleri de gözyaşlarını tutamadı.

Ancak, TBMM’de yapılan Filistin Özel oturumunda Özgür Özel’in olmaması dikkatlerden kaçmadı. Gözler Özgür Özel’i ararken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan açıklama geldi.

ÖZGÜR ÖZEL KAZA GEÇİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’in bugün TBMM’de yapılan özel oturuma katılmaması hakkında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel’in bir kaza geçirdiğini ve ayağında kırık olduğunu belirten Başarır, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü Filistin’in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz. İşgalci İsrail’in bu tutumunu kınıyoruz.Sabah bu durumu söyleyecektik. Toplantıdan sonra açıklamayı doğru bulduk. Can Atalay oturumuna katılmayı çok istiyor. Ama doktorlar buna karar verecek. Bir kaza sonucu oluştur bu kırık.” dedi.