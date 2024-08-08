4 milletvekilinin AK Parti’ye katılacağı iddia edildi

AK Parti 13 Ağustos tarihinde 23 kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Partide hazırlıklar Tam Gaz devam ederken Gazeteci İsmail Saymaz’dan önemli bir polis bilgisi geldi. İsmail Saymaz, AK Parti kulislerine dayandırdığı iddiasında 13 Ağustos’ta yapılacak olan kutlamalar sırasında 4 milletvekili ve çok sayıda belediye başkanının AK Parti’ye katılacağını öne sürdü.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 13 Ağustos’ta AK Parti’ye 4 milletvekilinin ve çok sayıda belediye başkanının geçeceğini iddia etti. İsmail Saymaz’ın paylaşımı şöyle oldu:
“AK Parti, 13 Ağustos’ta 23. Kuruluş yıldönümünü kutlayacak. AK Partili kaynaklarım, çoğu bağımsızlardan oluşan 15 kadar belediye başkanının ve 3-4 milletvekilinin AK Parti’ye katılacağını ifade ediyor.
Katılacak milletvekili sayısının artabileceği belirtiliyor.”
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