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KERKÜK’TE VALİ KRİZİ: TÜRKMENLER AYAKTA!

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Bağdat’ta bir otelde Türkmen temsilcilerinin olmadığı bir toplantıda ve tarafların haberi olmadan Kerkük Valisi ve yerel yönetim belirlendi. Türkmen şehri Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi (ITC) öncülüğünde bir araya gelen Irak Türkmenleri, Kerkük Valilik binası önünde oluşan durumu protesto ettiler. Türkmenler, Kerkük Valiliği ve vilayet meclis başkanlığı seçimleri toplantısının ve oylamasının Bağdat’ta yapılmasına ve Türkmen temsiliyetinin yok sayılmasına itiraz ediyor. Türkmen kenti Kerkük’te Valilik binası önünde toplanan Türkmenler, Kerkük valilik ve il meclisi başkanlığı seçimini Türkmenleri dışladığı için kabul etmediklerini dile getirdi.

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Irak Türkmenleri, tarih boyunca ülkenin kültürel ve siyasi dokusunda önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak, Türkmenler birçok kez çeşitli siyasi süreçlerin dışında bırakılarak marjinalleştirilmiştir. Son olarak, Kerkük’te yaşanan gelişmeler, Türkmenlerin bu dışlanmışlığına karşı güçlü bir tepki göstermesine neden olmuştur.

Gösterinin Arka Planı  Kerkük, tarih boyunca Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir şehir olmuştur. Bu nedenle, Kerkük’ün siyasi ve idari yönetiminde Türkmenlerin temsil edilmesi, hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük önem taşır. Ancak, yakın geçmişte yaşanan bir olay, Türkmenlerin bu şehirdeki haklarını koruma mücadelesini yeniden ateşlemiştir.

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Türkmenler, Kerkük’ün tarihi boyunca bu şehirdeki varlıklarını korumak ve haklarını savunmak için mücadele etmişlerdir. Bu gösteri, Türkmenlerin bu mücadelede ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha göstermiştir. Ayrıca, bu tür siyasi oyunlarla bir kenara itilmeye çalışılan Türkmenlerin, toplumsal bilinçlerini ve dayanışmalarını koruyarak seslerini duyurabilme kapasitesine sahip olduklarını ortaya koymuştur.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, KYB’nin oluşturduğu yerel yönetimin yasal olmadığını vurguladı ve bu durumu mahkemeye taşıdıklarını, iptal için başvuruda bulunduklarını söyledi. Turan, Türkmenlerin olmadığı bir Kerkük’te barış ve istikrar sağlanamayacağını belirtti.

“KERKÜK TÜRKTÜR VE TÜRK KALACAKTIR”

Onbinlerce insanın katıldığı gösteride, ”Kerkük Türk’tür ve Türk kalacaktır”, ”Hepimiz Kerküklüyüz. Birlikte Kerkük’te, Amerika, İran ve İsrail oyununu bozacağız”, ”Kerkük’te Türk milleti direniyor. Kerkük’ün idari yönetiminde Türkmenlerin yok sayılması kabul edilemez. Gerekiyorsa hakkımızı söke söke alacağız” şeklinde sloganlar atıldı ve “Kerkük’ü hiçbir güç Kürtleştiremez!” pankartı açıldı.

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Kürşat Çavuşoğlu

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ayakta
Bağdat’ta
Kerkük’te
Türkmenler
VALİ KRİZİ

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