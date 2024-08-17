Tarım Kredi İndirim Füzesini Fırlattı! 2 Günlük Dev İndirim Başladı

Tarım Kredi Marketleri, hafta sonu için taze manav ürünlerinden dondurulmuş gıdalara kadar birçok üründe özel indirimler sunuyor. İki gün boyunca devam edecek bu indirimlerle uygun fiyatlı alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, hafta sonu için özel indirim kampanyalarını duyurdu. Uygun fiyatlı alışverişin adresi olan Tarım Kredi Marketleri, manav reyonundan dondurulmuş gıdalara kadar birçok üründe büyük indirimler sunuyor. İki gün boyunca devam edecek olan bu kampanyalar, bütçesini düşünen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
Hafta sonuna özel olarak indirime giren ürünler arasında dikkat çeken fiyatlar şöyle:
Pişmiş dana döner çeşitleri: 99,90 TL
Superfresh taş fırın pizza çeşitleri: 69,90 TL
Superfresh milföy: 67,90 TL
Kahve Dünyası filtre kahve: 99,90 TL
Marmarabirlik siyah zeytin: 75 TL
Kınık maden suyu (paket): 26,90 TL
Tarsüt taze kaşar peyniri: 215 TL
TK kaymaksız yoğurt: 19,25 TL
Tarım Kredi Marketlerinin manav reyonunda da taze ve kaliteli ürünlerde özel indirimler sunuluyor:
Karpuz: 4,50 TL/kg
Çekirdeksiz karpuz: 8,50 TL/kg
Kavun: 9,50 TL/kg
Kuru soğan: 9,50 TL/kg
Patates: 9,50 TL/kg
Limon: 29,50 TL/kg
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