Emeklilere 29 Ekim’de Ek İkramiye Verilecek mi? Hükümetten Açıklama Geldi

Emekliye 5 bin TL İkramiye Yatacak mı? Cumhurbaşkanlığı Açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi…

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiyenin bu yıl da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Ancak, hükümetten gelen son açıklamalar bu beklentiyi boşa çıkardı.

Geçen yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda emeklilere verilen 5 bin TL’lik ikramiye, büyük ilgi görmüş ve emekliler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Bu özel ödeme, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına bir jest olarak yapılmıştı. Ancak bu yıl, emeklilerin aynı şekilde bir ödeme bekleyip beklememesi gerektiği konusunda hükümet yetkilileri net bir açıklama yaptı.

HÜKÜMETİN KARARI NETLEŞTİ

Geçtiğimiz yıl verilen 5 bin TL’lik ikramiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında emeklilere yönelik bir destek olarak sunulmuştu. Bu ödeme, bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilmişti ve emeklilerin seyyanen zam beklentilerini karşılamayı amaçlamıştı. Ancak bu yıl, hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, 29 Ekim’de benzer bir ikramiye ödemesi yapılmayacak.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 29 Ekim’de emeklilere yönelik ek bir ödeme yapılmayacağını açıkladı. Bu karar, emekliler arasında hayal kırıklığı yaratırken, hükümetin mevcut ekonomik koşullarda böyle bir ödemeyi gündemine almadığı belirtildi. Şimşek, geçen yılki ödemenin özel bir duruma dayandığını ve bu yıl tekrarlanmasının planlanmadığını ifade etti.

EMEKLİLERİN BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEYECEK

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında, emekliler bu yıl da 29 Ekim’de ek bir ikramiye bekliyordu. Ancak, hükümetin ekonomi yönetimi, yeni yıl için yapılacak zam oranlarını düşük tutmayı ve ek ikramiye taleplerini gündeme getirmemeyi planlıyor. Emeklilere yönelik herhangi bir ek ödeme yapılmayacağı kesinleşmiş durumda.