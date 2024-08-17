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20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu Oldu

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Son dakika haberi… 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız finalde karşılaştığı İtalya’yı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazdı. Zorlu finalde İtalya’yı 3-2 mağlup eden milli takım, şampiyonluğa ulaştı. Bu büyük zafer, Türk spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen mücadelede milliler, 3-2’lik skorla galip gelerek Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Setler boyunca iki takım da büyük bir mücadele örneği sergilerken, Türkiye’nin azmi ve kararlılığı zafere ulaştırdı.

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Merve Aydın
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