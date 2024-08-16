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Fenerbahçeli Futbolculara Şok: Hapis Cezası İstendi

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Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun son haftalarında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular hakkında hapis cezası istendi.

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonın 37. haftasında  Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanmış, 10 kişi kalan Fenerbahçe sahadan 1-0 üstünlükle ayrılmıştı. Ancak maçın ardından Ali Koç’un Galatasaray’ın stadına gelmesiyle olayla çıkmış, stadyum müdürü Ali Çelikkıran darp edilmişti. Olayla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 ŞÜPHELİ İÇİN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken 5 şüpheli için hapis cezası talep edildi. Hapis cezası istenen şüpheliler arasında Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş da bulunuyor. İstenen cezalar ise 6’şar yıl 9 aya kadar oldu.

ALİ KOÇ’A TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık müşteki şikayetleri nedeniyle Ali Koç hakkında da soruşturma yürütüyordu. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İdari Menajer Emir Yolaç, futbolcular Mert Müldür, Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Fenerbahçeli bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

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Merve Aydın
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