Yeni EYT Şansı Çıktı! 3600-4500-7200 Primi Olan Erken Emekli Olacak

Yeni EYT şansı eksik primi olanlara geliyor. 3600, 4500, 7200 prim günü ile erken emeklilik fırsatı TBMM’de.

EYT yasasının TBMM’den geçmesi ile birlikte şu ana kadar 3 milyondan fazla vatandaş emeklilik dilekçesi verdi. Aynı zamanda 2 milyon kişi de kademeli olarak emekli olacak. Düzenlemenin ardından Türkiye’de toplam emekli sayısı 16 milyona ulaşırken EYT’siz emeklilik fırsatları da yakından takip ediliyor. Eksik primi olan, özel durumu olan, EYT’yi çeşitli sebeplerden dolayı kaçıran milyonlarca kişiye güzel haber var. Yeni EYT ile birlikte artık 3600, 4500, 7200 prim günü ile erken emeklilik kapısı açılıyor. Milyonlarca kişi bu yasa kapsamında emeklilik hakkına sahip olacak. Peki erken emeklilik fırsatları neler? EYT’siz erken emeklilik formülleri ve detaylar haberimizde…

YENİ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

EYT düzenlemesi sayesinde milyonlarca vatandaş yaş şartı olmadan prim gün sayısı ve yıl şartını doldurmaları halinde emeklilik hakkına sahip oldu. Toplamda 5 milyon kişinin EYT’den faydalanması beklenirken EYT kapsamında olmayanlar için de yeni erken emeklilik formülleri ortaya çıktı. Birçok çalışan haberdar değil ancak özel durumlarda erken emeklilik fırsatları sunuluyor. İşte EYT’siz erken emeklilik formülleri:

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması: Kadınlar için erken emeklilik fırsatı doğum borçlanması ile geliyor. 3 çocuğa kadar borçlanma fırsatı bulunan kadınlar 2160 gün prim Kazancı elde ediyor. Böylelikle emeklilik yaşı 6 yıl öne çekilebiliyor. Ancak doğum borçlanması yapabilmek için çocukların sigorta giriş tarihinden önce Dünyaya gelmesi gerekiyor.

Erkekler için askerlik borçlanması: Sigortalı çalışan erkekler için de askerlik borçlanması fırsatı var. Erkeklerde askerlik süresi hem emeklilik yaşını öne çekiyor hem de ekstra prim avantajı sağlıyor. En az bir yıla kadar erken emeklilik için yine askerliğin sigorta giriş tarihinden önce yapılması gerekiyor.

Kısmi emeklilik: Emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim gün şartını tamamlayamayanlar kısmi emeklilik fırsatından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 10 yıl sigortalılık süresini doldurmaları halinde kısmi emeklilik imkanından faydalanabilirken 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ise 15 yılı doldurmak zorunda.

Malulen emeklilik: Çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için de malulen emeklilik fırsatı var. Malulen emeklilik için en az 1800 gün prim Ödemiş olmak ve iş gücünü %60 ve üstü oranında kaybettiğinizi sağlık raporu ile belgelemek gerekiyor.

Engellilere vergi indirimi: Engelli çalışanlara da vergi indirimi fırsatı sunuluyor. En az %40 ve üstü engelli olanlar, Vergi indirimi almaları durumunda yaş şartına bakılmadan 15 yıl ve 3600 günden emeklilik hakkına sahip oluyor. Ancak şartlar sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.

Yıpranma payı ile erken emeklilik: Gazeteciler Madenciler gemi adamları gibi ağır işlerde çalışanlar içinde devletten yıpranma payı desteği veriliyor. Devlet, ağır işlerde çalışanların sigortalılık sürelerine ekstra prim ekliyor. Böylelikle bu kişilerin emeklilik yaşı düşüyor.

Engelli çocuğuna bakan anneye prim desteği: Annelere Engelli çocuğu olması durumunda prim desteği veriliyor. Ağır Engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerine dörtte biri toplamda prim desteği alabiliyor. Annelerin prim desteği yaş şartından da düşülüyor.