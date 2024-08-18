Yeni EYT Şansı Çıktı! 3600-4500-7200 Primi Olan Erken Emekli Olacak

EYT yasasının TBMM’den geçmesi ile birlikte şu ana kadar 3 milyondan fazla vatandaş emeklilik dilekçesi verdi. Aynı zamanda 2 milyon kişi de kademeli olarak emekli olacak. Düzenlemenin ardından Türkiye’de toplam emekli sayısı 16 milyona ulaşırken EYT’siz emeklilik fırsatları da yakından takip ediliyor. Eksik primi olan, özel durumu olan, EYT’yi çeşitli sebeplerden dolayı kaçıran milyonlarca kişiye güzel haber var. Yeni EYT ile birlikte artık 3600, 4500, 7200 prim günü ile erken emeklilik kapısı açılıyor. Milyonlarca kişi bu yasa kapsamında emeklilik hakkına sahip olacak. Peki erken emeklilik fırsatları neler? EYT’siz erken emeklilik formülleri ve detaylar haberimizde…
EYT düzenlemesi sayesinde milyonlarca vatandaş yaş şartı olmadan prim gün sayısı ve yıl şartını doldurmaları halinde emeklilik hakkına sahip oldu. Toplamda 5 milyon kişinin EYT’den faydalanması beklenirken EYT kapsamında olmayanlar için de yeni erken emeklilik formülleri ortaya çıktı. Birçok çalışan haberdar değil ancak özel durumlarda erken emeklilik fırsatları sunuluyor. İşte EYT’siz erken emeklilik formülleri:
Kadınlar İçin Doğum Borçlanması: Kadınlar için erken emeklilik fırsatı doğum borçlanması ile geliyor. 3 çocuğa kadar borçlanma fırsatı bulunan kadınlar 2160 gün prim Kazancı elde ediyor. Böylelikle emeklilik yaşı 6 yıl öne çekilebiliyor. Ancak doğum borçlanması yapabilmek için çocukların sigorta giriş tarihinden önce Dünyaya gelmesi gerekiyor.
Erkekler için askerlik borçlanması: Sigortalı çalışan erkekler için de askerlik borçlanması fırsatı var. Erkeklerde askerlik süresi hem emeklilik yaşını öne çekiyor hem de ekstra prim avantajı sağlıyor. En az bir yıla kadar erken emeklilik için yine askerliğin sigorta giriş tarihinden önce yapılması gerekiyor.
Kısmi emeklilik: Emeklilik yaşı gelmesine rağmen prim gün şartını tamamlayamayanlar kısmi emeklilik fırsatından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik sigorta başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 10 yıl sigortalılık süresini doldurmaları halinde kısmi emeklilik imkanından faydalanabilirken 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar ise 15 yılı doldurmak zorunda.
Malulen emeklilik: Çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için de malulen emeklilik fırsatı var. Malulen emeklilik için en az 1800 gün prim Ödemiş olmak ve iş gücünü %60 ve üstü oranında kaybettiğinizi sağlık raporu ile belgelemek gerekiyor.
Engellilere vergi indirimi: Engelli çalışanlara da vergi indirimi fırsatı sunuluyor. En az %40 ve üstü engelli olanlar, Vergi indirimi almaları durumunda yaş şartına bakılmadan 15 yıl ve 3600 günden emeklilik hakkına sahip oluyor. Ancak şartlar sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor.
Yıpranma payı ile erken emeklilik: Gazeteciler Madenciler gemi adamları gibi ağır işlerde çalışanlar içinde devletten yıpranma payı desteği veriliyor. Devlet, ağır işlerde çalışanların sigortalılık sürelerine ekstra prim ekliyor. Böylelikle bu kişilerin emeklilik yaşı düşüyor.
Engelli çocuğuna bakan anneye prim desteği: Annelere Engelli çocuğu olması durumunda prim desteği veriliyor. Ağır Engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerine dörtte biri toplamda prim desteği alabiliyor. Annelerin prim desteği yaş şartından da düşülüyor.
İlgili Haberler
Tarım Kredi Marketlerinde Hafta Sonu İndirimleri Başladı: Manav Ürünlerinde Büyük Fırsatlar Tarım Kredi Marketleri, hafta sonu için taze manav ürünlerinden dondurulmuş gıdalara kadar birçok üründe özel indirimler sunuyor. İki gün boyunca devam edecek bu indirimlerle uygun fiyatlı alışverişin keyfini çıkarabilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, hafta sonu için özel indirim kampanyalarını duyurdu. Uygun fiyatlı alışverişin adresi […]
Prof. Dr. Ali Hakan Kara’dan Emeklilere Kötü Haber: Gıda Enflasyonu Emekli Maaşlarını Eritti. Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, emekli maaşlarının gıda enflasyonu karşısında yaşadığı değer kaybını çarpıcı bir grafikle ortaya koydu. “Enflasyon, emeklilerin alım gücünü adeta ezip geçmiş” dedi. Türkiye’de artan gıda enflasyonu, emeklilerin alım gücünü […]
Akbank, Ağustos 2024 mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yeni 32 günlük, 92 günlük faiz oranları listesi yayınlandı. Akbank, Ağustos ayında mevduat faiz oranları listesini güncelledi. Bankanın 1 milyon TL için verdiği yeni faiz oranları belli oldu. Peki Akbank 32 günlük faiz oranı ne kadar? Akbank 50 bin TL’ye ne kadar faiz veriyor. İşte Akbank’ın yeni faiz […]
Emekliler için 2024 yılı özel fırsatlar yılı olarak ilan edilirken, Düzce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden emeklilere yönelik önemli bir indirim kampanyası duyuruldu. Düzce’de birçok sektörde emeklilere yüzde 30’a varan indirimler sunuluyor. 2024 yılı, emekliler için çeşitli kampanya ve fırsatlarla dolu bir yıl olarak devam ediyor. İl il duyurulan emekli kampanyalarına bir yenisi de Düzce’den […]