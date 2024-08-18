Emeklilere müjde! 15-30 Eylül arası 58 bin TL promosyon verilecek

Emekli maaş promosyonu kampanyaları ile ilgili yeni gelişme. Milyonlarca emekliye 15 30 Eylül arası 58.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Milyonlarca emeklinin faydalandığı promosyon fırsatları her ay güncellenmeye devam ediyor. Kamu bankalarında promosyonlar 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişirken özel bankalarda rakamlar daha da yüksek oluyor. Hatta ek koşullar ve ek ödemelerle birlikte promosyonlar rekora ulaşabiliyor.

Ağustos ayının son günleri yaklaşırken Eylül ayı emekli maaş promosyonu fırsatları şimdiden duyurulmaya başlandı. Bankalar ek kampanyalarla birlikte emeklilere 58.000 TL’ye kadar varan promosyon imkanı sağlıyor. Milyonlarca emekli için yeni promosyon ücretleri ve başvuru detayları belli oldu. SSK bağ-kur 4C emeklisinin tamamı başvuru yaparak Maaş promosyonu alma fırsatına sahip oluyor. İşte emekliler için yeni promosyon fırsatları…

EMEKLİLERE EYLÜL AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Milyonlarca emekli için Eylül ayında promosyonları adeta rekora koşacak. Şu anda Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları emeklilere 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon fırsatı sunuyor. Vakıfbank Ayrıca Troy kart sahibi olan emekliler için Ekstra 12.000 TL daha promosyon ödemesi yapıyor.

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Emekli promosyonları özel bankalarda daha da yüksek. Birçok banka ek koşul olmadan promosyon miktarını 15.000 TL’ye kadar yükseltmiş durumda. Ayrıca bankalar tarafından aranan ek koşulları yerine getirenler daha yüksek promosyon alabiliyor. Promosyonun yanı sıra faizsiz kredi seçeneği de sunan bankalar emeklilere 58.000 TL’ye Varan ödeme sağlıyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMA ŞARTLARI

Milyonlarca emekli için adeta bir ek gelir fırsatı haline dönüşen promosyonlar Eylül ayında daha yoğun ilgi görecek gibi duruyor. Temmuz ayı maaş zamları sonrası emekli promosyon ücretlerinde de önemli artışlar olmuştu. Emekli promosyonlarının Eylül’de daha da yükselmesi beklenirken başvuru şartları ile ilgili de önemini açıklama geldi. Emekliler promosyon alabilmek için seçtikleri banka ile 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. 3 yıllık maaş taahhütü veren emekliler promosyon fırsatından hemen yararlanabiliyor.