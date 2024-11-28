Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Dikkat Çekenler

Maltepe’de uyarılara uymayan park halindeki karavanlar kaldırılıyor

Yayınlanma:
ABONE OL

Maltepe sahilinde kamuya açık alanlarda uzun süredir park halinde bulunan karavanlar, İBB ekiplerinin de verdiği destekle kaldırılmaya devam ediyor.

#image_title

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle ortaklaşa sahil hattında, kamusal alanlarda yapılan işgalleri kaldırma devam ediyor. Ekipler, önce sahil şeridindeki kamuya açık alanlarda uzun süre park halinde olan karavanların çekilmesi için ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan sonra halen kaldırılmayan karavanlara müdahale edildi.

Kaldırılan karavanlar İBB ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparkı’na götürüldü.

author avatar
Admin
See Full Bio
karavanlar kaldırılıyor
Maltepe Sahilinde
Maltepe’de
park halindeki
uyarılara uymayan

İlgili Haberler

TUZLA’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ZİRVESİ BAŞLIYOR

Rock Müziğin Kartal’dan Yükselen Sesi, Mehmet Mesüm

YEŞİLAY, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE BAĞIMSIZLIK SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Kartal’da Makine Hangar’da Endüstriyel Otomasyonun Geleceği Şekilleniyor

İtina ile Çökertilen Bir Toplumun Siyasi Davası

AYİDER BAŞKANI HAKAN ŞİŞİK: “YANLIŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM, İKLİMİ DE DEĞİŞTİRİYOR”

Muhtarlar sendikası “Tüm Muhtar-Sen” kuruldu

Araçların Garantisi TSE 12047 Belgeli Özel Servislerde Bozulmuyor!

Kartal’da Erzurumlular Vakfında emekli öğretmenlerin vefa buluşması

Irak Türkmen Milletinin Hali; Hal-i pür melalimiz

Lodos Adalar’ı vurdu, vapur seferleri de iptal oldu

İÇ GÜVENLİK EKİPMANLARI İGEF 2025 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI