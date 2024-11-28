Maltepe’de uyarılara uymayan park halindeki karavanlar kaldırılıyor

Maltepe sahilinde kamuya açık alanlarda uzun süredir park halinde bulunan karavanlar, İBB ekiplerinin de verdiği destekle kaldırılmaya devam ediyor.
Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle ortaklaşa sahil hattında, kamusal alanlarda yapılan işgalleri kaldırma devam ediyor. Ekipler, önce sahil şeridindeki kamuya açık alanlarda uzun süre park halinde olan karavanların çekilmesi için ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan sonra halen kaldırılmayan karavanlara müdahale edildi.
Kaldırılan karavanlar İBB ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparkı’na götürüldü.
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