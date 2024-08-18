Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

Öğrencilere 5000 TL harçlık verilecek! Bakanlık müjdeledi

Yayınlanma:
ABONE OL

Son dakika haberi… Okula gidecek öğrencilere 5000 TL cep harçlığı verilecek. Bakanlık güzel haberi az önce açıkladı.

Öğrencilere destek ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak okulların açılmasına kısa bir süre kala milyonlarca öğrencinin yüzünü güldürdü. Okula giden öğrencilere cep harçlığı verilecek. Öğrencilere 5000 TL harçlık için başvuru detayları netleşti.

Türkiye, ekonomik anlamda zor bir dönemden geçerken özellikle dar gelirli vatandaşlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Yakın zamanda okulların açılacak olması da aileleri kara kara düşündürüyor. Çünkü özellikle kırtasiye ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı var. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların imdadına yetişti. Az önce son dakika açıklaması yapan bakanlık, okullar açılmadan hemen önce öğrencilere destek ödemesi verileceğini duyurdu. Öğrencilere 5000 TL harçlık için şartlar da belli oldu. İşte detaylar…

ÖĞRENCİ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Okulların açılmasına kısa süre kala Aile Bakanlığı yeni bir yardım programını daha açıkladı. Bakanlık, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına cep harçlığı verecek. Ancak bu yardım programı için aranan bazı şartlar bulunuyor. Çocukların ailelerinden uzak bir şehirde okumaları en önemli şart olarak bildirildi. Aynı zamanda hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması da aranan diğer bir şart.

İLGİLİ HABER Emeklilere müjde! 15-30 Eylül arası 58 bin TL promosyon verilecek

5000 TL’YE VARAN YARDIM VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada özellikle üniversite öğrencilerinin ailelerin yanına gitmek için ulaşım masraflarını sağlamak amacıyla yeni bir yardım programı başlatıldığı duyuruldu. Yapılacak olan ulaşım yardımı, Yukarıda belirtilen şartların sağlanması durumunda 5000 TL olarak verilecek. Öğrenciler 1. Dönemde 2.500 TL 2. Dönemde 2.500 TL olmak üzere toplam 5.000 TL yardım ödemesinden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı bu sosyal yardım ödemesini almak için öğrencilerin 18 yaşından büyük olması durumunda kendilerinin başvuru yapabileceği öğrenirdi. Ancak öğrenci 18 yaşından küçükse onun yerine başvuru işlemlerine aileleri yapabilecek. Başvurular e-devlet aracılığıyla ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından kabul edilecek.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Migros’tan süt peynir yoğurt alanlar dikkat! Önemli duyuru yapıldı

Yeni EYT Şansı Çıktı! 3600-4500-7200 Primi Olan Erken Emekli Olacak

Emeklilere 29 Ekim’de Ek İkramiye Verilecek mi? Hükümetten Açıklama Geldi

Tarım Kredi İndirim Füzesini Fırlattı! 2 Günlük Dev İndirim Başladı

Milyonlarca emekliye kötü haber! O isim az evvel duyurdu

Akbank Mevduat Faiz Oranları Güncellendi! 1 Milyon Liranın 32 Günlük Faiz Getirisi Ne Kadar?

19 Ağustos Kova Dolunayı etkileri! 2024 Süper Dolunay saat kaçta?

WhatsApp’a yeni özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı bekliyordu

Maymun çiçeği salgınında en çok kimler risk altında? İlacı ve tedavisi yok

3 malzeme ile lavabodan yayılan kötü koku derdi bitiyor!

Okula giden çocuğu olan ailelere destek ödemesi! PTT’den sadece anneler alacak

Ali Koç’a Saldıran Şüpheliye Ev Hapsi Verildi