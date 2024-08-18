Öğrencilere 5000 TL harçlık verilecek! Bakanlık müjdeledi

Son dakika haberi… Okula gidecek öğrencilere 5000 TL cep harçlığı verilecek. Bakanlık güzel haberi az önce açıkladı.

Öğrencilere destek ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklaması yaparak okulların açılmasına kısa bir süre kala milyonlarca öğrencinin yüzünü güldürdü. Okula giden öğrencilere cep harçlığı verilecek. Öğrencilere 5000 TL harçlık için başvuru detayları netleşti.

Türkiye, ekonomik anlamda zor bir dönemden geçerken özellikle dar gelirli vatandaşlar ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Yakın zamanda okulların açılacak olması da aileleri kara kara düşündürüyor. Çünkü özellikle kırtasiye ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı var. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vatandaşların imdadına yetişti. Az önce son dakika açıklaması yapan bakanlık, okullar açılmadan hemen önce öğrencilere destek ödemesi verileceğini duyurdu. Öğrencilere 5000 TL harçlık için şartlar da belli oldu. İşte detaylar…

ÖĞRENCİ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Okulların açılmasına kısa süre kala Aile Bakanlığı yeni bir yardım programını daha açıkladı. Bakanlık, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına cep harçlığı verecek. Ancak bu yardım programı için aranan bazı şartlar bulunuyor. Çocukların ailelerinden uzak bir şehirde okumaları en önemli şart olarak bildirildi. Aynı zamanda hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması da aranan diğer bir şart.

5000 TL’YE VARAN YARDIM VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada özellikle üniversite öğrencilerinin ailelerin yanına gitmek için ulaşım masraflarını sağlamak amacıyla yeni bir yardım programı başlatıldığı duyuruldu. Yapılacak olan ulaşım yardımı, Yukarıda belirtilen şartların sağlanması durumunda 5000 TL olarak verilecek. Öğrenciler 1. Dönemde 2.500 TL 2. Dönemde 2.500 TL olmak üzere toplam 5.000 TL yardım ödemesinden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı bu sosyal yardım ödemesini almak için öğrencilerin 18 yaşından büyük olması durumunda kendilerinin başvuru yapabileceği öğrenirdi. Ancak öğrenci 18 yaşından küçükse onun yerine başvuru işlemlerine aileleri yapabilecek. Başvurular e-devlet aracılığıyla ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından kabul edilecek.