Borsa İstanbul Yeni haftaya yükselişle başladı

Yoğun makroekonomik veri takvimi öncesi küresel piyasalarda temkinli bir başlangıç yapıldı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 0,74’lük yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi mesajları da piyasalar üzerinde etkili oldu.

Küresel piyasalarda, bu hafta takip edilecek yoğun makroekonomik veri takvimi öncesinde temkinli bir hava hâkim. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise haftaya yükselişle başladı. Cuma günü yaşanan değer kaybının ardından endeks, haftanın ilk gününe yüzde 0,74’lük bir artışla 9.739,80 puandan giriş yaptı.

CUMA GÜNÜ BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞI

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan tamamlamıştı. Ancak yeni haftanın ilk işlem gününde endeks, 71,70 puanlık bir artış göstererek 9.739,80 puan seviyesine yükseldi.

SEKTÖR PERFORMANSLARI

Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi ise yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile spor oldu. Tek kaybettiren ise yüzde 0,01 ile turizm sektörü olarak dikkat çekti.

FED BAŞKANI POWELL’IN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yaptığı açıklamalar, haftaya damgasını vurdu. Powell, uzun süredir yüksek seviyelerde tutulan politika faizlerinin düşürülmesi için uygun zamanın geldiğini belirtti. Bu açıklama, piyasalar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in gelecek ay 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakıldığını gösteriyor. Ayrıca, 50 baz puanlık bir indirim ihtimali de masada yer alıyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puan seviyeleri direnç olarak takip edilirken, 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.