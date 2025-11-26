Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor

: Undefined index: haberAra6 inon line: Undefined index: haberAra7 inon line: Undefined index: haberAra8 inon line: Undefined index: haberAra9 inon line: Undefined index: haberAra10 inon line: Undefined index: haberAra11 inon line: Undefined index: haberAra12 inon line: Undefined index: haberAra13 inon line

Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor.

Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni hesaplamalar netleşmeye başladı. Toplu sözleşme gereği ödenecek yüzde 11 zam ve yıl sonu gerçekleşecek enflasyon farkıyla toplam artışın yüzde 19,78 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca taban aylıklara bin TL ilave edilmesi gündemde. Bu durumda hem memur maaşlarında hem de emekli kök aylıklarında kayda değer artışlar meydana gelecek.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ ZAM ORANINI BELİRLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,2 olarak ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleştiğinde memurların ocak ayında alacağı zam, toplu sözleşme ve enflasyon farkının birleşmesiyle yüzde 19,78 olacak.

Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı tüm gelir kalemlerini doğrudan etkileyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN TL’Yİ AŞACAK

Yeni zam oranına göre:

En düşük memur maaşı:

50.503 TL → 61.492 TL

En düşük memur emeklisi aylığı:

22.672 TL → 28.156 TL

Bu artışa ek olarak taban aylıklara bin TL daha eklenmesi planlanıyor.

AİLE YARDIMI VE ÇOCUK ÖDEMELERİNE DE ZAM GELİYOR

Zam oranı, sosyal destek kalemlerine de yansıtılacak.

Aile yardımı:

Eşi çalışmayan memura ödenen destek

2.660 TL → 3.186 TL

Çocuk yardımı:

0–6 yaş:

585,11 TL → 700,84 TL

6 yaş üstü:

292,55 TL → 350,42 TL

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş aralığında iki çocuğu bulunan bir memurun toplam aile yardımı:

3.830 TL → 4.588 TL olacak.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte toplu sözleşme ikramiyesi de güncellenecek.

827,33 TL → 990,98 TL

MEMUR EMEKLİLERİNE ÜÇ KALEM ARTIŞ

Memur emeklileri hem maaş zammından hem de kök aylığın yükselmesinden faydalanacak.

Ayrıca yüzde 4–5 oranındaki ek ödeme de zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için toplam gelir daha da yukarı çıkacak.

MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Aşağıda bazı meslek gruplarının ocak ayı tahmini maaşları yer almaktadır:

MEMURLAR – (ESKİ → YENİ)

Şube Müdürü: 76.659 TL → 92.822 TL

Memur (Lisans 9/1): 52.617 TL → 64.024 TL

Uzman Öğretmen: 67.766 TL → 82.170 TL

Öğretmen: 61.146 TL → 74.240 TL

Başkomiser: 74.490 TL → 90.224 TL

Polis Memuru: 68.084 TL → 82.551 TL

Uzman Doktor: 126.119 TL → 152.065 TL

Hemşire: 61.759 TL → 74.974 TL

Mühendis: 78.200 TL → 94.667 TL

Teknisyen: 54.547 TL → 66.336 TL

Profesör: 111.348 TL → 134.372 TL

Araştırma Görevlisi: 73.792 TL → 89.388 TL

Vaiz: 63.916 TL → 77.558 TL

Avukat: 73.515 TL → 89.056 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI AYLIKLARI

(ESKİ → YENİ)

Müsteşar: 82.432 TL → 99.737 TL

Genel Müdür: 72.958 TL → 88.388 TL

Şube Müdürü: 33.996 TL → 41.719 TL

Memur (Lisans): 27.689 TL → 34.165 TL

Öğretmen: 33.996 TL → 41.719 TL

Kaymakam: 47.909 TL → 58.385 TL

Başkomiser: 34.865 TL → 42.761 TL

Polis Memuru: 34.282 TL → 42.063 TL

Hemşire: 33.996 TL → 41.719 TL

Mühendis: 33.996 TL → 41.719 TL

Teknisyen: 24.406 TL → 30.233 TL

Pratisyen Hekim: 59.466 TL → 72.228 TL

Profesör: 65.076 TL → 78.947 TL

İmam-Hatip: 33.996 TL → 41.719 TL

Avukat: 33.996 TL → 41.719 TL

2026, MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ARTIŞ YILI OLUYOR

Toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve taban aylıklara ek düzenlemeyle birlikte memur ve emekli maaşları ocak ayında ciddi oranda yükselecek.

Zam oranının yıl sonu enflasyonuna göre değişebileceği, bu nedenle kesin oranın ocak ayında netleşeceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi