Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor

Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor.
Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni hesaplamalar netleşmeye başladı. Toplu sözleşme gereği ödenecek yüzde 11 zam ve yıl sonu gerçekleşecek enflasyon farkıyla toplam artışın yüzde 19,78 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca taban aylıklara bin TL ilave edilmesi gündemde. Bu durumda hem memur maaşlarında hem de emekli kök aylıklarında kayda değer artışlar meydana gelecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,2 olarak ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleştiğinde memurların ocak ayında alacağı zam, toplu sözleşme ve enflasyon farkının birleşmesiyle yüzde 19,78 olacak.
Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı tüm gelir kalemlerini doğrudan etkileyecek.
Yeni zam oranına göre:
En düşük memur maaşı:
50.503 TL → 61.492 TL
En düşük memur emeklisi aylığı:
22.672 TL → 28.156 TL
Bu artışa ek olarak taban aylıklara bin TL daha eklenmesi planlanıyor.
Zam oranı, sosyal destek kalemlerine de yansıtılacak.
Aile yardımı:
Eşi çalışmayan memura ödenen destek
2.660 TL → 3.186 TL
Çocuk yardımı:
0–6 yaş:
585,11 TL → 700,84 TL
6 yaş üstü:
292,55 TL → 350,42 TL
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş aralığında iki çocuğu bulunan bir memurun toplam aile yardımı:
3.830 TL → 4.588 TL olacak.
Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte toplu sözleşme ikramiyesi de güncellenecek.
827,33 TL → 990,98 TL
Memur emeklileri hem maaş zammından hem de kök aylığın yükselmesinden faydalanacak.
Ayrıca yüzde 4–5 oranındaki ek ödeme de zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için toplam gelir daha da yukarı çıkacak.
Aşağıda bazı meslek gruplarının ocak ayı tahmini maaşları yer almaktadır:
MEMURLAR – (ESKİ → YENİ)
Şube Müdürü: 76.659 TL → 92.822 TL
Memur (Lisans 9/1): 52.617 TL → 64.024 TL
Uzman Öğretmen: 67.766 TL → 82.170 TL
Öğretmen: 61.146 TL → 74.240 TL
Başkomiser: 74.490 TL → 90.224 TL
Polis Memuru: 68.084 TL → 82.551 TL
Uzman Doktor: 126.119 TL → 152.065 TL
Hemşire: 61.759 TL → 74.974 TL
Mühendis: 78.200 TL → 94.667 TL
Teknisyen: 54.547 TL → 66.336 TL
Profesör: 111.348 TL → 134.372 TL
Araştırma Görevlisi: 73.792 TL → 89.388 TL
Vaiz: 63.916 TL → 77.558 TL
Avukat: 73.515 TL → 89.056 TL
Müsteşar: 82.432 TL → 99.737 TL
Genel Müdür: 72.958 TL → 88.388 TL
Şube Müdürü: 33.996 TL → 41.719 TL
Memur (Lisans): 27.689 TL → 34.165 TL
Öğretmen: 33.996 TL → 41.719 TL
Kaymakam: 47.909 TL → 58.385 TL
Başkomiser: 34.865 TL → 42.761 TL
Polis Memuru: 34.282 TL → 42.063 TL
Hemşire: 33.996 TL → 41.719 TL
Mühendis: 33.996 TL → 41.719 TL
Teknisyen: 24.406 TL → 30.233 TL
Pratisyen Hekim: 59.466 TL → 72.228 TL
Profesör: 65.076 TL → 78.947 TL
İmam-Hatip: 33.996 TL → 41.719 TL
Avukat: 33.996 TL → 41.719 TL
Toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve taban aylıklara ek düzenlemeyle birlikte memur ve emekli maaşları ocak ayında ciddi oranda yükselecek.
Zam oranının yıl sonu enflasyonuna göre değişebileceği, bu nedenle kesin oranın ocak ayında netleşeceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
