Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor

Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor

Yayınlanma:
Ayse Kara Yönetici
Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor

Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor.

Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni hesaplamalar netleşmeye başladı. Toplu sözleşme gereği ödenecek yüzde 11 zam ve yıl sonu gerçekleşecek enflasyon farkıyla toplam artışın yüzde 19,78 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca taban aylıklara bin TL ilave edilmesi gündemde. Bu durumda hem memur maaşlarında hem de emekli kök aylıklarında kayda değer artışlar meydana gelecek.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ ZAM ORANINI BELİRLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,2 olarak ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleştiğinde memurların ocak ayında alacağı zam, toplu sözleşme ve enflasyon farkının birleşmesiyle yüzde 19,78 olacak.

Bu artış, memur maaş katsayısına bağlı tüm gelir kalemlerini doğrudan etkileyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN TL’Yİ AŞACAK

Yeni zam oranına göre:

En düşük memur maaşı:
50.503 TL → 61.492 TL

En düşük memur emeklisi aylığı:
22.672 TL → 28.156 TL

Bu artışa ek olarak taban aylıklara bin TL daha eklenmesi planlanıyor.

AİLE YARDIMI VE ÇOCUK ÖDEMELERİNE DE ZAM GELİYOR

Zam oranı, sosyal destek kalemlerine de yansıtılacak.

Aile yardımı:

Eşi çalışmayan memura ödenen destek
2.660 TL → 3.186 TL

Çocuk yardımı:

0–6 yaş:
585,11 TL → 700,84 TL

6 yaş üstü:
292,55 TL → 350,42 TL

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş aralığında iki çocuğu bulunan bir memurun toplam aile yardımı:

3.830 TL → 4.588 TL olacak.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte toplu sözleşme ikramiyesi de güncellenecek.

827,33 TL → 990,98 TL

MEMUR EMEKLİLERİNE ÜÇ KALEM ARTIŞ

Memur emeklileri hem maaş zammından hem de kök aylığın yükselmesinden faydalanacak.
Ayrıca yüzde 4–5 oranındaki ek ödeme de zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için toplam gelir daha da yukarı çıkacak.

MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Aşağıda bazı meslek gruplarının ocak ayı tahmini maaşları yer almaktadır:

MEMURLAR – (ESKİ → YENİ)

Şube Müdürü: 76.659 TL → 92.822 TL

Memur (Lisans 9/1): 52.617 TL → 64.024 TL

Uzman Öğretmen: 67.766 TL → 82.170 TL

Öğretmen: 61.146 TL → 74.240 TL

Başkomiser: 74.490 TL → 90.224 TL

Polis Memuru: 68.084 TL → 82.551 TL

Uzman Doktor: 126.119 TL → 152.065 TL

Hemşire: 61.759 TL → 74.974 TL

Mühendis: 78.200 TL → 94.667 TL

Teknisyen: 54.547 TL → 66.336 TL

Profesör: 111.348 TL → 134.372 TL

Araştırma Görevlisi: 73.792 TL → 89.388 TL

Vaiz: 63.916 TL → 77.558 TL

Avukat: 73.515 TL → 89.056 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI AYLIKLARI
(ESKİ → YENİ)

Müsteşar: 82.432 TL → 99.737 TL

Genel Müdür: 72.958 TL → 88.388 TL

Şube Müdürü: 33.996 TL → 41.719 TL

Memur (Lisans): 27.689 TL → 34.165 TL

Öğretmen: 33.996 TL → 41.719 TL

Kaymakam: 47.909 TL → 58.385 TL

Başkomiser: 34.865 TL → 42.761 TL

Polis Memuru: 34.282 TL → 42.063 TL

Hemşire: 33.996 TL → 41.719 TL

Mühendis: 33.996 TL → 41.719 TL

Teknisyen: 24.406 TL → 30.233 TL

Pratisyen Hekim: 59.466 TL → 72.228 TL

Profesör: 65.076 TL → 78.947 TL

İmam-Hatip: 33.996 TL → 41.719 TL

Avukat: 33.996 TL → 41.719 TL

2026, MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ARTIŞ YILI OLUYOR

Toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve taban aylıklara ek düzenlemeyle birlikte memur ve emekli maaşları ocak ayında ciddi oranda yükselecek.

Zam oranının yıl sonu enflasyonuna göre değişebileceği, bu nedenle kesin oranın ocak ayında netleşeceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda
Ekonomi
26 Kasım 2025
BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda


Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra14 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
BİM, 28 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli Aktüel Ürünler kataloğunu yayımladı. Kişisel bakım cihazlarından saç şekillendiricilere, tıraş makinelerinden profesyonel bakım setlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti. BİM Market, 28 Kasım Cuma günü başlayacak yeni aktüel kampanyasıyla kişisel bakım kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi, Polosmart markalı […]

125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?
Ekonomi
26 Kasım 2025
125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?

Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri yeniden güncellendi. Nakit arayışındaki milyonlarca vatandaş için en uygun oranlar merak edilirken, 24 ay vadeli 125 bin TL kredi için ortaya çıkan aylık taksit tutarı hesaplandı. İşte 26 Kasım 2025 itibarıyla en düşük oran ve geri ödeme tablosu… Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik, nakit arayışındaki vatandaşların kredi maliyetlerini […]

IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin […]

Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde indirimin cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde indirimin artık kuvvetli bir olasılık […]

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!
Ekonomi
26 Kasım 2025
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık. Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den […]

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız
Ekonomi
20 Kasım 2025
AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]

21:30, 26 Kasım 2025
Üreme sağlığında alarm zilleri: Uzmanlardan “büyük aile” çağrısı
21:00, 26 Kasım 2025
Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?
20:30, 26 Kasım 2025
MHP ve BBP yeniden karşı karşıya! Krizin adı belli oldu
20:00, 26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
19:30, 26 Kasım 2025
Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi
19:00, 26 Kasım 2025
Reyting krizi sonrası ‘Bahar’ dizisinde flaş karar
19:00, 26 Kasım 2025
50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor
18:30, 26 Kasım 2025
26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?