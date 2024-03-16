Başkan Yüksel’in, Kartal için “Gelecek Vizyonu” temasıyla yeni proje ve yatırımları

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılında Kartal’ın Gelecek Vizyonu’nu proje lansman toplantısıyla açıkladı. Kartal için hayata geçireceği çalışma ve projeleri anlattı.

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen program öncesinde Kartallı komşuları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Yüksel, sonrasında ise ilk olarak 5 yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra yaptığı hizmetler ve yatırımları anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bir video ile vatandaşlara seslendiği programın ikinci bölümünde ise; Başkan Yüksel, yeniden seçilmesi halinde gerçekleştireceği proje ve yatırımları anlattı.

Başkan Yüksel, lansman öncesi komşularıyla iftarını açtı

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Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa ve hemen öncesindeki iftar yemeğine ilgi büyük oldu. Kültür Merkezinin bahçesine yüzlerce masa kurularak hazırlanan iftar programında Başkan Gökhan Yüksel, komşularıyla birlikte iftarını açtı.

İftar programının ardından saat 20.00’de ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı’nda Kartal’ın Gelecek Vizyonu’nu adlı proje lansmanı gerçekleştirildi. Kültür Merkezi’nin konferans salonunda gerçekleştirilen program nikah salonuna kurulan dev ekranlara da canlı olarak yansıtıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel eşi Sibel Doğan Yüksel ve oğlu Eymen Ali ile birlikte proje lansman programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programa; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Parti Meclisi üyeleri Sinan Kırçiçek ve Emin Umut Dikili, Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik, İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanı Erdem Kara, CHP İstanbul İl yöneticileri ve CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ve yönetiminin yanı sıra Kartal Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Kürsüde ilk açılış konuşmasını ise Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Mert Polat gerçekleştirdi. Polat, örgütün desteğinin Başkan Gökhan Yüksel’in arkasında olduğunu ifade ederek Kartal’ı hak ettiği değere ulaştırmak için seçimlerde Kartal CHP ilçe örgütünün var gücüyle çalışacağını söyledi.

‘2019-2024 Kartal’da Neler Yaptık’

Sahneye daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel çıkarak dev ekranda yaklaşık 2 saat süren ve 2 bölümden oluşan bir sunum gerçekleştirdi. Programın ilk bölümünde 5 yıllık hizmet döneminde gerçekleştirdiği projeleri ve alt yapı yatırımlarını detaylı şekilde aktaran Yüksel, ‘2019-2024 Kartal’da Neler Yaptık’ adlı bir sunum gerçekleştirdi. Bu bölümde Komşu İletişim Merkezinin kuruluşu, alınan 800 bine yakın çağrı gibi konulara değinen Yüksel, Kartal’ın kronik sorunlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüldüğü altyapı yatırımlarını anlattı. 2250 sokağa sahip Kartal’ın her yıl 200-250 sokağı yenilemeye gayret ettiklerini ifade eden Yüksel, toplam 100 bin metre kare büyüklüğünde 33 yeni park yaptıklarını ve toplam 72 bin metrekare büyüklüğünde 100 parkı yenilediklerini ifade etti. Dragos Su Sporları İskelesi, Atalar ve Karlıktepe Spor Merkezleri gibi yatırımları sıralayan Yüksel, Makine Hangar, Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu, Yalı-Yunus- Topselvi Kültür Merkezi, Mustafa Necati Etüt Merkezi, Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri, Afet Koordinasyon Merkezi, Aşevi ve Gıda Bankası, Lojistik Merkezi, Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi gibi gerçekleşen projeleri detaylı şekilde anlattı. Kartal 494 hektar alanda planlama çalışması gerçekleştirdiklerini ve 40 yıldır bitmeyen planları hayata geçirdiklerini söyledi. 8 farklı imar planı bitirdiklerini kaydeden Yüksel, görev süresi boyunca meydana gelen 4 depremin ardından Kartal’daki yapı stoku ile ilgili çalışma yaparak 27 bin 142 yapı ile ilgili ayrıntılı bir veri tabanı oluşturduklarını söyledi. Kartal’ın 12 farklı noktasına Kandilli Rasathanesi ile birlikte yeni sismik cihazlar yerleştirdiklerinin ve Dragos İskelesine de Tsunami Erken Uyarı Sistemini yine Kandilli Rasathanesi ile birlikte kurduklarını kaydeden Başkan Yüksel, ilk bölüm konuşmasını bitirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Kartallılara Sürpriz

Lansman programının bir sürprizi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kartallı vatandaşlara barkovizyon eşliğindeki hitap ettiği videosu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeleri ve yatırımlarını anlattı.

Aile Okulu, Engelli Spor Merkezi ve Yeni Sağlık Polikliniği Müjdesi

Programın ikinci bölümünde ise Başkan Yüksel, Sosyal Dayanışma Ekonomisini güçlendirmek için Aile Okulu’nu kuracaklarını ve Esentepe’de Gönül Çarşısı’nın da içinde bulundu alanın var olan Engelli Spor Merkezi ve yeni yatırımlar ile iyilik kampüsüne dönüşeceğini söyledi. Kaymakamlığının hemen arkasında yer alan yeni sağlık polikliniğinin çok kısa sürede açılacağını ve içinde röntgen ve ultrason hizmetinin de yer alacağını söyledi. Kartal’da Etap 1 Etap 2 nin hayata geçmesi ile bu alanda bir sağlık yatırımı planladıklarını kaydeden Yüksel, sokak hayvanları için barınak ve rehabilitasyon merkezi projelerinin olduğunu ve Orman Bakanlığı’nın tahsis sağladığı anda harekete geçeceklerini ifade etti. Tüm mahallelerde üst yapı yatırımlarına devam edeceklerini ve başta aydınlatma olmak üzere prestij caddelerinin arttırılacağını söyledi.

Her Mahalleye Kreş

Kartal’da kreş olmayan mahalle bırakmayacaklarını ve İBB’nin de yeni kreş yatırımları olacağını kaydeden Başkan Yüksel, Cevizli, Çavuşoğlu, Esentepe, Karlıktepe, Orhantepe, Topselvi, Yakacık Yeni ve Yunus Mahallelerinde kreş yatırımları olacağını kaydetti.

Kültür Sanat ve Teknoloji Yatırımları Devam Edecek

Ali Ekber Çiçek Sanat Akademisi’nin açılacağını ve var olan kız yurdu ile birlikte yeni dönemde yeni bir kız yurdunu daha Kartal’a kazandıracaklarını belirten Başkan Yüksel, Kartal Cem Evi Vakfı ile işbirliği yaparak bir kız yurdunun yanı sıra Atalar Kültür Merkezi ve Kütüphaneyi de yapacaklarını söyledi. Kartal’a E Spor Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) yapacaklarını ifade eden Yüksel, Makine Hangar ile birlikte bu merkezin Kartallı gençlere büyük avantaj sağlayacağını söyledi.

Sporda Tesisleşme, Kent Meydanları ve Aydos Orman Parkı

Yakacık Kültür Evi ve Yaşam Merkezi’ni bitirmek üzere olduklarını belirten Yüksel, Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Kültür Merkezi’nin de çok yakında hizmete gireceğini söyledi. Yeni dönemde Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ni yenileceklerini kaydeden Başkan Yüksel, Uğur Mumcu Cem Evi’nin yanı sıra Uğur Mumcu Kent Meydanı’nı da bitireceklerini söyledi. Gezegen Kafesi olmayan mahalle bırakmayacaklarını belirterek sporda tesisleşmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Gümüşpınar Kapalı Pazar Alanını ve Atık Getirme Merkezi kuracaklarını söyleyen Başkan Yüksel, 40 yeni park yapacaklarını ve 70 parkı yenileceklerini, 10 milyon metrekarelik Aydos Orman Parkı’nı da yapacaklarını kaydetti.

Kartal’ın 2024-2034 Vizyonu Hazır

Kartal’ın 2024-2034 vizyonunu belirleyen bir proje yaptıklarını söyleyen Başkan Yüksel, Kartal Batı Merkez Projesi ile Etap 1 ve Etap 2 olarak adlandırılan alanın Kartal’ın açık çarşısı ile yeni bir ticari merkez olacağını belirtti. Başkan Yüksel, yıllar sonra bu bölgenin artık bir planı olduğunu ifade ederek bölgede dönüşümün başladığını söyledi. Kartal’ın Doğu Merkez Projesi’ni de hazırladıklarını kaydeden Başkan Yüksel, 8 mahalleyi ilgilendiren 257 hektarlık alandaki 40 yıllık planlama çalışmasını tamamlamayı başardıklarını, yeni dönemde burada da akıllı binalarla dönüşümün başlayacağını belirtti. Eski taş ocağının bulunduğu alanı Taş Ocağı Sosyal Yaşam Alanı olarak öngördükleri ve buranın doldurulmasına engel olduklarını kaydeden Yüksel, 313 dönüm büyüklüğündeki alanın kurtarılmasında pay sahibi olduklarını ifade etti.

Kartal Yeni Merkez Projesi Hayata Geçecek

Kartal’a Yeni Merkez Projelerinin olduğunu ve eski stadın da olduğu Kaymakamlıktan Neyzen Tevfik Meydanı’na kadar olan 60 dönümlük alanla ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Başkan Yüksel; konut, turizm, ticaret, kültür ve yaşam alanlarından oluşan proje tamamlandığında ortaya yeni bir meydanın ortaya çıkacağını söyledi. Bu yeni meydanın Kartal’ın yeni bir çekim merkezi olacağını ifade eden Yüksel, bu alanın tam karşısındaki 4 adanın da bu dönüşümden etkileneceğini aktardı. Kartal’ın rıhtım projesini hayata geçireceklerini ve Hamam Sokak, Ankara Caddesi ve Rıhtım Caddesi’nin ticaret ve eğlence alanlarını da içine alan bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti. Başkan Yüksel, projenin Marmaray ile sahil bandı arasını kapsayacağını söyledi.

Kartal’ı Akıllı Kent Haline Getireceğiz

Kartal’a Teknokent kazandıracaklarını açıklayan Başkan Yüksel, burada üniversite, sanayi, belediye işbirliğini hayata geçireceklerini ve teknoloji odaklı yatırımları teşvik etmeyi hedefledikleri ifade etti. Kartal’ı akıllı bir kent haline getirmek için çalışacaklarını ve Kartal’ın dijital bir ikizini oluşturarak ilçenin elektrik, su, ulaşım, güvenlik, atık yönetimi, tarım, itfaiye, imar, planlama, afet yönetimi gibi alanlarda daha doğru modeller geliştirebileceklerini ve bu sayede hizmet ve yatırımların yönetimini tek bir kontrol noktasından gerçekleştirebileceklerini söyledi. Başkan Yüksel, tüm katılımcılara teşekkür ederek Kartallı vatandaşlardan destek isteyerek sunumunu sonlandırdı.