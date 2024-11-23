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Lodos Adalar’ı vurdu, vapur seferleri de iptal oldu

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İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, Adalar bölgesinde ciddi hasara yol açtı. Rüzgarın hızı 68 km/saate ulaşarak ağaçları devirdi ve sahil kesimindeki restoranlarda yıkıma neden oldu.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, durumu yerinde inceleyerek şu açıklamayı yaptı: “Akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli lodos, sabah saatlerinde daha da kuvvetlenerek Büyükada’da iki işletmemizin sahil kesimindeki kapalı alanlarını yıktı. Adalar Belediyesi ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine gelerek gerekli müdahalelerde bulundu.

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Çok şükür can kaybımız yok; en büyük tesellimiz bu. Adalı hemşehrilerimizin lodos fırtınası dinene kadar sokağa çıkmamalarını ve tedbirli olmalarını rica ediyorum. Gün boyunca Adalar Belediyesi ve İstanbul İtfaiyesi ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürecek” şeklinde konuştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Kasım 2024 tarihli uyarısına göre, İstanbul’da güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esen rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerine dönerek kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyordu.

Lodos nedeniyle İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi. Özellikle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı ve Adalar-Beşiktaş seferleri lodos nedeniyle yapılamadı.

Vatandaşların, lodosun etkili olduğu süre boyunca dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

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