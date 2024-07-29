2 yıl sonra başlıyor! Türkiye – Ermenistan arasında normalleşme süreci

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, iki yıl aranın ardından yeniden canlanıyor. Ülkelerin özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, yarın sınır hattında 5. müzakere turunu gerçekleştirecek. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar…
Türkiye’nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan’ın Türkiye Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan arasındaki görüşmeler, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Görüşmelerin ilk bölümü sınırın Ermenistan tarafında yapılacak, ikinci bölümü ise Türkiye tarafında Iğdır’da sınıra yakın bir bölgede devam edecek.
Geçen günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sınır altyapısı tamamlanan gümrük kapısını ziyaret etmişti. Bu ziyaret, sınırın açılması için yapılan hazırlıkların bir göstergesi olarak değerlendirildi. İki özel temsilci, bu kararın uygulanabilmesi için yapılacakları ve bundan sonraki adımları konuşacak.
Türkiye, Ermenistan sınırını, Ermenistan’ın 1993 yılında Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesini işgal etmesi üzerine kapatmıştı. İki ülke arasında İkinci Karabağ Savaşı sonrası başlayan görüşmeler, 2 Şubat 2022’de doğrudan uçuşların başlaması ve 1 Temmuz 2022’de sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması kararıyla devam etti. Ancak, bu karar henüz tam olarak uygulanamadı.
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