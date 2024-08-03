Milyonlara Müjde! Taşerona Kadro, Af, Staj ve Çıraklık, Kademeli Emeklilik Tarihi Belli Oldu

Staj ve çıraklık, taşerona kadro, sicil affı, kademeli emeklilik son dakika gelişmesi. TBMM’de bekleyen torba yasa maddeleri ile milyonlarca kişinin yüzü gülecek.

Torba yasa maddeleri son durum ve son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde. Milyonları ilgilendiren torba yasa maddeleri arasında staj ve çıraklık mağdurları için erken emeklilik taşerona kadro, Mahkumlara af, kademeli emeklilik, bağ-kurluya prim indirimi gibi çok sayıda düzenleme var. Peki torba yasa TBMM’de kabul edildi mi? Torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa düzenlemesi Türkiye’de Milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bugüne kadar 45 maddesi kabul edilen torba yasa toplamda 83 maddeden oluşuyor ve hala 43 madde bekleniyor. Asıl önemli olan maddeler ise burada yer alıyor. Taşerona kadro, kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağdurları için emeklilik, sicil affı, bağ-kurlulara prim indirimi, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve ev hanımlarına prim desteği en çok beklenen maddeler arasında. Peki torba yasa maddeleri onaylandı mı? Torba yasa tbmm’den geçti mi, ne zaman geçecek? Ömer Fethi Gürer torba yasa ile ilgili çok önemli son dakika açıklamalarında bulundu.

TORBA YASA MADDELERİ NE ZAMAN TBMM’DEN GEÇECEK

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi sokak hayvanları yasasının kabul edilmesiyle birlikte son oturumunu yaptı ve tatile girdi. Meclis 2 ay boyunca tatilde olacak. Ekim ayında geri dönecek olan meclis, torba yasa maddeleri üzerinden görüşmelerine devam edecek. Yani yukarıda merakla beklenen tüm düzenlemelerin görüşmeleri TBMM’nin tatilinin ardından gerçekleşecek.

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TORBA YASA İÇERİĞİ NE? TORBA YASA MADDELERİ SON DURUM

TBMM’de görüşülecek olan torba yasa düzenlemesi için de birçok kişiyi ilgilendiren maddeler yer alıyor. Bunlar arasında staj ve çıraklık mağdurlarına erken emeklilik, 3600 ek gösterge düzenlemesi, kademeli emeklilik, bağ-kurlulara prim indirimi, ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primi desteği, Mahkumlara af en çok beklenen düzenlemeler oluyor.

Torba yasa maddeleri ile ilgili mecliste önemli açıklamalarda bulunan Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bu kanun teklifinin yerine ülkenin o kadar çok derdi var ki taşeronda kadro bekleyenler var, emeklilikte adalete takılanlar var, staj ve çırak mağdurları var, geçici mevsimlik işçiler var, 4 Aralık jokerleri var, PIKTES ve usta öğreticilerin sorunları var; atanamayan sağlıkçılar, öğretmenler, mühendisler, çalışanların özlük hakları var; “Emekli maaşıyla geçinemiyorum!” Diye feryat eden yurttaşın yaşadığı acılar var, “Asgari ücret artırılsın!” Yönünde talebi olanlar var, “Vergide adalet olsun.” Diye iktidara seslenenler var, ehliyet affı veya infaz düzenlemesi bekleyenler var, “Yurt sorunum ne olacak?” Diyenlerin, “Denklik sorunuma çözüm getirin.” Diyenlerin “Emekli ilaç katkı payı kaldırılsın.” Diyenlerin talepleri var. Çocukların, kadınların, engellilerin sorunları aşıldı; çiftçi, işçi, esnaf dertlerine çözüm getirildi de bir tek sorunumuz “Sokak hayvanlarını nasıl öldürürüz?” Diye kanun teklifi getirmeye mi kaldı?” diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer’in bu açıklamaları düzenleme bekleyen Milyonlarca kişi içinde adeta yeni bir umut ışığı oldu. TBMM tatilden döner dönmez torba yasa ile ilgili yeni görüşmeler sürecek.