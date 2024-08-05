İstanbul Elektrik Teknisyenleri, Yetkilileri Uyardı – Çözüm Önerileri Sundu

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Yönetimi ve Üyeleri, son günlerde artan elektrik kaynaklı can ve mal kayıplarına sebep olan üzücü gelişmeler sebebiyle İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasına İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, Başkan Vekili Hayrettin Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Ali Daldaban, Denetim Kurulu Başkanı Atilla Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Gürsoy Kaya, Denetim Kurulu Üyesi Eyüp Kılıç ve oda üyeleri katıldı.

Elektrik Kazaları Artıyor: Önlem Almadan Geleceğimiz Tehlikede!

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk Bozali, son günlerde artan elektrik kaynaklı kazaların can ve mal kaybına neden olduğunu belirterek, ulusal bir elektrik enerjisi çalıştayı düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Bozali, tüm paydaşların bir araya gelerek sorunları ve çözümleri tartışıp uzun vadeli bir yol haritası oluşturmasını önerdi.

Elektrik, Hayatımızın Her Anında Tehlike Saçıyor!

Bozali, konuşmasında elektrik kaynaklı kazaların artışına dikkat çekti. Diyarbakır’da yaşanan yangın, İzmir’de yağmur sonrası meydana gelen elektrik faciası ve Esenler’de bir hastanede çıkan yangın, toplumumuzu derinden sarstı. Bu kazaların gerekli denetimlerin yapılmaması sonucu meydana geldiğini üzülerek belirtti.

Denetim Eksikliği Büyük Tehlike!

Bozali, elektriğin hayatımızın her anında yanımızda olduğunu ve gerekli tedbirler alınmadığında sinsi bir düşmana dönüşebileceğini ifade ederek, yıllardır denetim eksikliği nedeniyle bu tür kazaların yaşandığını söyledi. “Kaza” ve “dikkatsizlik” bahanelerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara Uyarı: Elektrik Şakaya Gelmez!

Bozali, vatandaşlara yönelik şu uyarılarda bulundu: “Elektrik şakaya gelmez! Elektrik ihmal edilemez! Ev alırken nasıl deprem sigortasını (DASK) yaptırıyorsak, elektrik tesisatı için de yetkili kurum ve kuruluşlardan denetim talep edilmelidir. Sigorta yaptırılmalıdır. Her an elektrik evinize, elektrik ev aletlerine zarar verebilir.”

Kayıt Dışı Çalışanlar Büyük Risk Taşıyor

İstanbul’da yalnızca 3.000 kayıtlı yetkili elektrik teknisyeni bulunduğunu belirten Bozali, vergi kaydı, oda kaydı ve diploması olmayan kayıt dışı çalışanların hem vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye attığını hem de devletin vergi kaybına neden olduğunu ifade etti.

Denetim Kuruluşlarına ve Belediyelere Çağrı

Bozali, denetim kuruluşları ve belediyelere şu çağrıyı yaptı: “Elektrikten kaynaklı yangın ve kazalara karşı sigorta yaptırılması teşvik edilmelidir. Elektrik tesisatları düzenli olarak denetlenmeli, şantiyelerde yalnızca belgeli ve diplomalı teknisyenler çalıştırılmalıdır. Yapı denetim kuruluşları, tesisatların her aşamasında denetim yapmalı ve belediyeler, binaların kayıt defterlerini tutarak son kontrolleri gerçekleştirmelidir.”

Rekabetin Olmadığı Yerde Tehlike Büyüyor

İstanbul’un iki yakasına hizmet veren dağıtım şirketlerinin verdiği altyapı ihalelerinin rekabet ortamından uzak olduğunu belirten Bozali, tüm Elektrik Dağıtım Şirketleri ihalelerinin kurdukları yan şirketlere verildiğini söyledi. Bozali, elektrik dağıtım ve bağlantı hatlarının EPDK ve TEDAŞ tarafından denetlenmesi gerektiğini, denetimlerin evrak üzerinde yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Elektrik Güvenliği Hepimizin Sorumluluğunda

Elektrik güvenliğinin hepimizin sorumluluğunda olan hayati bir mesele olduğunu belirten Bozali, toplum olarak bu konuda duyarlılık göstermemiz gerektiğini vurguladı.

Çözüm Önerilerimiz:

Elektrik İç Tesisleri:

Elektrik tesisat işlerinde rakip firma denetim uygulaması başlatılmalıdır.

Elektrik tesisatları yetkili fen adamları tarafından yapılmalıdır.

Yetki belgesi olmayan kişiler inşaat alanına sokulmamalıdır.

Elektrik tesisatları yapım aşamasında denetlenmelidir.

Mevcut elektrik tesisatları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Araç satışlarındaki ekspertiz raporu gibi elektrik tesisatları için de Tesisat Uygunluk Belgesi istenilmesi uygun olacaktır.

Yapı denetim kuruluşları, inşaatın başlangıcında yetkili fen adamının evraklarını temel üstü ruhsatı alınırken mutlaka belediyeye vermeli; belediye yapı kontrol mühendisleri evrakları eksiksiz alıp oluşturulan yapı kayıt defterine işlemelidir.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Sorumluluğunda Olan Dağıtım ve Elektrik Altyapı Tesisleri:

İhalelerin şeffaf yapılması için gerekli işlemler yapılmalıdır.

İhaleleri alan firmaların yaptığı işler denetlenmelidir.

Gerekirse bu denetimlere Oda olarak biz de katılabiliriz.

İhaleleri alan firmalarda kaç tane teknik personel çalışıyor? Çok az personelle bu kadar büyük bütçeli işler nasıl yapılıyor?

Dağıtım şirketlerinin ihale ettiği işler denetimden uzaktır; denetim yapılmalıdır. Denetim kuruluşunda ETO olarak biz de görev almak isteriz.