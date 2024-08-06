14 Ağustos’ta Kapıda Kuyruk Olacak! BİM 599.000 TL’ye Eşyalı Ev Satıyor

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden BİM yeni aktüel ürünler fırsatlarını duyurdu. BİM’in son dönemlerde yaptığı kampanyalar yoğun ilgi görürken bu defa öyle bir ürün geliyor ki görenler şaşkına dönecek. Ev sahibi olma hayali Kuran ancak fahiş fiyatlar nedeniyle ev alamayan vatandaşlara BİM’den bomba kampanya geldi. BİM, yeni aktüel ürünler kataloğu ile 599.000 TL’ye ev satışı yapacak. Üstelik BİM’de satışa çıkan bu ev eşyalı.
14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni BİM kataloğu içinde tüketicinin beğenisini toplayacak çok sayıda ürün var. Bu ürünler arasında cam temizleme robotu, Deniz Scooter, Trambolin, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünler öne çıksa da öyle bir ürün geliyor ki görenlerin ağzı açık kalacak.
Son yıllarda hem konut fiyatlarında yaşanan artış hem de deprem riski nedeniyle prefabrik evlere ve tiny house evlere olan ilgi artmıştı. BİM Market de buradan yola çıkarak vatandaşın yüzünü güldürecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. BİM 14 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile ev geliyor. Yeni BİM kataloğu içinde yer alan tiny House sadece 599.000 TL’ye satışta. Üstelik bu ev eşyalı olarak satılacak.
Verandalı tiny House satışı yapacak olan BİM market müşterilerinin nasıl sipariş vereceğini de açıkladı. BİM Marketin online alışveriş sitesi üzerinden sepete ekle diyerek sipariş oluşturabilir ve dilerseniz bu evi taksitli olarak da alabilirsiniz.
İşte BİM’de satışa çıkacak ev:
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