KARTALLILAR FİKİRLERİ İLE KENTE DEĞER KATIYOR

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında göreve gelir gelmez bir ilk olarak hayata geçirdiği ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden ‘Mahallemi Dinliyorum’ toplantılarının ikinci serisi, ‘Komşu Buluşmaları’ adıyla başladı. Kartal’ın beş yıllık yol haritasının Kartallılar ile birlikte belirleneceği toplantıların ilki geçtiğimiz dönem görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi önünde yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, üç mahallenin sakinlerinin kentleri ile ilgili fikirlerini yerinde dinledi.

5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan, bu yönüyle de sayısız belediyeye öncülük eden Kartal Belediyesi, ilçenin mahallerinde şeffaf belediyecilik anlayışıyla ‘Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları düzenliyor.

QR kod ile belediyenin hizmetleri ölçüldü

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Kartal’ın 20 mahallesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmaların ilk günü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yalı, Yunus, Topselvi Mahallelerinin muhtarları ve Kartal Belediyesi Meclis Üyelerinin katılımlarıyla Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. Vatandaşlar buluşmaya yoğun katılım sağladı.

Umut Veli Develi moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesinin hizmetlerini ölçen bir ankete katıldılar. Daha sonra, mahalleleri ile alakalı fikirlerini, sorun ve çözüm önerilerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile paylaştılar.

Fikirler yüz güldürdü

Mahallelerinin sorunlarını ve sorunların çözümü için fikirlerini belirten vatandaşlar, ellerinde bulunan gülen yüz kartlarıyla sorun ve fikirlerin derecesini ölçtü. Çok fazla gülen yüz alan vatandaşların sorunları tüm mahallenin ortak sorunu olarak kayıt altına alındı. Büyüklerin yanı sıra; mahallenin çocuklarının da Başkan Yüksel’den taleplerini dile getirdiği buluşmada, gülümseten anlar yaşandı.

Yol haritamızı sizler çizeceksiniz

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu akşam burada 7’den 70’e komşularımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sizlerin ihtiyaçlarını, fikirleri dinlemek için göreve gelir gelmez bu toplantılara başladık, sonrasında birçok belediye bizleri takip etti. Önünde toplandığımız alan yani; Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi de siz komşularımızın taleplerine, fikirlerine verdiğimiz değerin somut bir örneği olarak duruyor. Geçtiğimiz dönem büyük bir kompleks olarak açmıştık burayı. Sizlerden aldığımız geri dönüşler de hem Mahallemi Dinliyorum Toplantılarının hem de hayata geçirdiğimiz projelerin siz komşularımızı merkeze alarak yaptığımızda çalışmalarımızın nasıl olumlu sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Bu sohbetimiz tamamıyla kayıt altına alınmakla birlikte sizlerin en fazla gülen yüz kaldırdığınız önerilerden başlayarak hepsi bizim programımıza dahil edilmiş olacak.

Biz bu sorunları ilk defa burada mı duyuyoruz, hayır. Yıl içerisinde mahalle muhtarlarımızla her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ve KİMER (Komşu İletişim Merkezi) Saha Çözüm Ekibimiz mahallenizi ziyaret edip sizlerle anket yaptığında biz mahallenizdeki sorunlardan haberdar olmuş oluyoruz.

Bugün burada gerçekleştirmiş olduğunuz mini ankette de görmüş olduğumuz üzere bizlere en fazla KİMER (Komşu İletişim Merkezi) aracılığıyla ulaşıyorsunuz ve sorunlarınızı dile getiriyorsunuz. Bizler de sizlerden aldığımız bu talepler üzerine önümüzde ki 5 yıllık sürecimizin yol haritasını çizmiş oluyoruz.

Sizlerle birlikte iletişimde kalarak el ele verip sorunlarımızı bir nebze de olsa azaltacak ve sizlerin fikirleriyle Kartal’a değer katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullanarak sözlerini sonlandırdı.

Başkan Yüksel’in konuşmasının ardından tüm vatandaşlar, gülen yüzlerini kaldırarak alkışlarla Başkan Gökhan Yüksel’i uğurladı.

Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşması’nın sonraki adresleri şöyle;

6 Ağustos Salı

İkinci toplantı; 6 Ağustos Salı günü; Karlıktepe Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem açılışı yapılarak mahalle halkının hizmetine sunulan Karlıktepe Spor Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

12 Ağustos Pazartesi

Üçüncü toplantı; 12 Ağustos Pazartesi, Soğanlık Mahalle halkının katılımıyla Soğanlık Kültür Merkezi önünde, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

13 Ağustos Salı

Dördüncü toplantı; 13 Ağustos Salı, Çavuşoğlu Mahalle halkının katılımıyla, geçtiğimiz dönem mahalle halkının hizmetine sunulan Kültür Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

14 Ağustos Çarşamba

Beşinci toplantı; 14 Ağustos Çarşamba, Esentepe Mahalle halkının katılımıyla, Mehmet Ali Müklü Parkı’nda, saat 19.00’da gerçekleştirilecek.