Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

Son Dakika: Asgari Ücrete Yüzde 24,73 Zammı Açıkladı

Yayınlanma:
ABONE OL

Son dakika haberi. Asgari ücrete zam duyuruldu. Tam yüzde 24.73 zammı o isim açıkladı.

Asgari ücrete zam var mı? Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından asgari ücret zammı da çok konuşulan konular arasında yer alıyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay Başkanlığında yapıldı. Toplantının önemli gündemlerinden biri de asgari ücrete ara zam oldu. Ocak 2024 itibariyle 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Hükümet asgari ücrete ara Zam yapılmayacağı konusunda net bir tavır ortaya koymuştu. Ancak asgari ücretle çalışanlar zam bekliyor. Çalışanları umutlandıran açıklama ise Türk İş tarafından yapıldı.

İLGİLİ HABER 100 Bin TL Birikmişi Olana TOKİ’den Ev Müjdesi! 29 İlde Ucuz 2+1, 3+1 Ev Satışı Başladı

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 24,73 ARA ZAM

TÜRK-İŞ’in bugün gerçekleştirdiği toplantıda güncel sorunlar ele alınırken en önemli konunun ise asgari ücret zammı olduğu vurgulandı. Asgari ücrete ara zam taleplerini tekrarlayan Türk İş, enflasyon oranında yani yüzde 24.73’lük bir artışın asgari ücrete yansıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Asgari ücretle çalışanların ciddi bir geçim sıkıntısı ile ve mağduriyetle karşı karşıya kaldığını belirten TÜRK İŞ, O nedenle 6 aylık enflasyon oranlarının zam olarak 8 milyona yakın çalışana verilmesi gerektiğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ADIM ATILMASI İSTENİYOR

TÜRKİŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretle çalışanlar için ilave zam yapılması gerektiğine dikkat çekilirken aynı zamanda ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanan mevcut tarifi ve oranların da asgari ücretler için mağduriyet oluşturduğu ifade edildi.

Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini isteyen TÜRK-İŞ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep meclisin öncelikli gündemi olmalıdır. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde otuz sekiz oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.”

Yayınlanan bildiride, hükümetten Talep edilen maddeler tek tek sıralanırken eylem planı ve yol haritasının da kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Borsa Toparlandı! Yükseliş Devam Ediyor

Borsada Pazartesi günü tüm dünyada sert hareketler yaşanmış ve adeta çakılmıştı. Borsa İstanbul’da Yükseliş başladı. Dünya borsaları Pazartesi günü şaşırtıcı bir şekilde sert hareketler yapmış ve adeta çakılmıştı. Dün borsa İstanbul’da düşüş devam etse de bugün borsa toparlanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, günün ilk yarısına değer kazanarak başladı. Sabah saatlerinden itibaren %1.64 değer kaydeden […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
DEVLET DESTEKLİ 1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi! 30 Ağustos Son Gün

Devlet destekli faizsiz kredi fırsatı açıklandı. 1.5 milyon TL faizsiz krediden yararlanmak isteyenler için son gün 30 Ağustos 2024. Devlet destekli yeni faizsiz kredi fırsatı sabah erken saatlerde duyuruldu. Genç girişimcilere yönelik KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile başlatılan yeni faizsiz kredinin miktarı 1.5 milyon TL oldu. Kendi işini kurmak ya da işini geliştirmek isteyenler için […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Asgari ücret 25.000 TL oluyor! 1 Eylül’den İtibaren YENİ ASGARİ ÜCRET Ödenecek

Asgari ücret zammı son dakika bomba İddia… 1 Eylül’den itibaren geçer yine asgari ücret açıklandı. Asgari ücret 25.000 TL’ye yükseliyor. Günlerdir devam eden asgari ücret ara Zam tartışmalarına yeni bir boyut daha geldi. Asgari ücrete ne zaman ek zam yapılacak, asgari ücrete ara zam olacak mı soruları gündemden düşmezken tarih verildi. Asgari ücret 25 bin […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Emekliye Müjde: Maaş Farkı Ödemeleri Hesaplarda

Emekliye müjde son dakika SGK tarafından duyuruldu. Milyonlarca emeklinin hesabına maaş farkı ödemeleri yattı. En düşük emekli maaşı TBMM kararıyla 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak bu kararın Temmuz ayının son günlerinde alınması ve resmi gazetede yayınlanması ile birlikte emekliler için maaş farkı ödemesi ortaya çıkmıştı. Merakla beklenen maaş farkı ödemelerine ilişkin SGK’dan son dakika açıklaması geldi. […]

5,10 ve 20 TL’den sonra o da tarih oluyor! ATM’den Para Çekecekler Dikkat

Kerem Aktürkoğlu Arkadaşlarıyla Vedalaştı! Taraftar Kalsın İstiyor Ama…

Puf Puf Kabaran Pastane Poğaçasının Sırrı Çözüldü! Buğday Unu Yerine Bunu Ekleyin

Mini EYT Sürprizi! Prim Eksiği Olanlara Torba Yasa’da Erken Emeklilik Var

Devlet Üniversitesi 2024 HARÇ Ücretleri Açıklandı

MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısaldı Mı?