Son Dakika: Asgari Ücrete Yüzde 24,73 Zammı Açıkladı

Son dakika haberi. Asgari ücrete zam duyuruldu. Tam yüzde 24.73 zammı o isim açıkladı.

Asgari ücrete zam var mı? Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından asgari ücret zammı da çok konuşulan konular arasında yer alıyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM AÇIKLAMASI

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay Başkanlığında yapıldı. Toplantının önemli gündemlerinden biri de asgari ücrete ara zam oldu. Ocak 2024 itibariyle 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında eridi. Hükümet asgari ücrete ara Zam yapılmayacağı konusunda net bir tavır ortaya koymuştu. Ancak asgari ücretle çalışanlar zam bekliyor. Çalışanları umutlandıran açıklama ise Türk İş tarafından yapıldı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 24,73 ARA ZAM

TÜRK-İŞ’in bugün gerçekleştirdiği toplantıda güncel sorunlar ele alınırken en önemli konunun ise asgari ücret zammı olduğu vurgulandı. Asgari ücrete ara zam taleplerini tekrarlayan Türk İş, enflasyon oranında yani yüzde 24.73’lük bir artışın asgari ücrete yansıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Asgari ücretle çalışanların ciddi bir geçim sıkıntısı ile ve mağduriyetle karşı karşıya kaldığını belirten TÜRK İŞ, O nedenle 6 aylık enflasyon oranlarının zam olarak 8 milyona yakın çalışana verilmesi gerektiğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ADIM ATILMASI İSTENİYOR

TÜRKİŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretle çalışanlar için ilave zam yapılması gerektiğine dikkat çekilirken aynı zamanda ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanan mevcut tarifi ve oranların da asgari ücretler için mağduriyet oluşturduğu ifade edildi.

Vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini isteyen TÜRK-İŞ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Vergi dilimleri başlangıcının düşük ve sonrasında tarife aralığının dar olması nedeniyle bu durum işçinin eline geçen net tutarın ve satın alma gücünün azalmasına refahının düşmesine neden olmaktadır. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminin 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi talebimizdir. Bu talep meclisin öncelikli gündemi olmalıdır. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz ücretlere ve maaşlara yansımamışken elektrik ve doğalgaz fiyatına yüzde otuz sekiz oranında bir zam yapılmıştır. Açıklanan enflasyon ile halkın yaşadığı fiyat artışları arasındaki bu uçurumun bir an önce gerekli düzenlemelerle giderilmesi talebimizdir.”

Yayınlanan bildiride, hükümetten Talep edilen maddeler tek tek sıralanırken eylem planı ve yol haritasının da kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.