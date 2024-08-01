Süleyman Soylu Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

Politika 21 Temmuz 2024

KKTC’deki 50. Yıl Törenlerinde Erdoğan ve Özel’den Pozitif Mesajlar. KKTC’deki Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı konuşmalar ve sohbet gündem oldu. Özel, “Çok pozitif bir gündemimiz vardı, o da Kıbrıs’tı. Nezaket cümleleri kuruldu, hal hatır soruldu” dedi. KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl […]