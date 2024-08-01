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Süleyman Soylu Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

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Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu, CHP yöneticilerinin iftiralarına maruz kaldığını belirterek TBMM’ye dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı görevine gelen ve Terörle mücadelede öne çıkan isimlerden olan Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye başvuru yaptı. CHP’li yöneticilerin sistematik iftiralarına maruz kaldığını belirten Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra TBMM’ye başvurdu.

YARGILANMAK İSTİYOR

Süleyman Soylu’nun 26 Temmuz Cuma günü TBMM’ye dilekçe verdiği öğrenildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu dilekçesinde 40 yıldır Siyasette yer aldığını belirterek, Dönem dönem çeşitli iddialar ve ithamlarla karşılaştığını dile getirdi.

Karalama ve iftiralarla hukuki zeminde mücadele etmek istediğini belirten Süleyman Soylu, Bu sebeple TBMM başkanlığına dilekçe vererek dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

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ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Süleyman Soylu’nun TBMM’ye başvurusu büyük Yankı uyandırırken Gazeteci Mehmet Çek, Soylu’nun dilekçe vermeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığını ve onurunu aldığını söyledi.

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