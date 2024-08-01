Süleyman Soylu Dokunulmazlığının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı görevine gelen ve Terörle mücadelede öne çıkan isimlerden olan Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye başvuru yaptı. CHP’li yöneticilerin sistematik iftiralarına maruz kaldığını belirten Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra TBMM’ye başvurdu.
Süleyman Soylu’nun 26 Temmuz Cuma günü TBMM’ye dilekçe verdiği öğrenildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Süleyman Soylu dilekçesinde 40 yıldır Siyasette yer aldığını belirterek, Dönem dönem çeşitli iddialar ve ithamlarla karşılaştığını dile getirdi.
Karalama ve iftiralarla hukuki zeminde mücadele etmek istediğini belirten Süleyman Soylu, Bu sebeple TBMM başkanlığına dilekçe vererek dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Süleyman Soylu’nun TBMM’ye başvurusu büyük Yankı uyandırırken Gazeteci Mehmet Çek, Soylu’nun dilekçe vermeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yaptığını ve onurunu aldığını söyledi.
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