Acil Durum İlan Edilecek: Afrika’da Maymun Çiçeği Varyantı Alarmı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), maymun çiçeği varyantının yayılma hızının endişe verici boyutlara ulaştığını duyurdu. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’in haberine göre, varyant nedeniyle Afrika kıtasında önümüzdeki hafta acil durum ilan edilecek.
Africa CDC, maymun çiçeği varyantının kıta genelinde hızlı bir şekilde yayıldığını ve durumun alarm verici olduğunu belirtti. Kurum, varyant nedeniyle önümüzdeki hafta acil durum ilan edileceğini açıkladı.
Uzmanlar, maymun çiçeği varyantının yakın temas yoluyla bulaştığını ve deri lezyonlarına sebep olduğunu hatırlattı. Çoğu vaka hafif seyretse de, zaman zaman ölüme yol açabilen bu viral enfeksiyonun yayılma hızı endişe yaratıyor.
Africa CDC, halkı bilgilendirerek ve bilinçlendirerek hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Kurum, acil durum ilanının ardından sağlık hizmetlerinin ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalara hız verecek.
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