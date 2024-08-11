İntibak Yasası Emekliye Hayırlı Olsun: 2000 Sonrası Emeklilere İLAVE İNTİBAK ZAMMI Gelecek

Son dakika haberi… Emekliye intibak yasası onaylandı. İlave intibak zammı az önce açıklandı.

Milyonlarca emekliye intibak yasası müjdesini SGK Uzmanı Emin Yılmaz verdi. Uzun zamandan beri tartışılan ve beklenen konular arasında yer alan intibak yasası nihayet geliyor. Peki emekli intibak zammı ne kadar olacak?

Emekliye intibak zammı son dakika gelişmesi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, milyonlarca emeklinin beklediği güzel haberi açıkladı. Emekliler için yeni zam kararı yolda. 2000 sonrası emeklilere intibak yasası geliyor. Peki intibak zammı ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı ne kadar olacak? İşte intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmesi…

TEMMUZ EMEKLİ ZAMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Emekli maaşlarına Ocak 2024’te yüzde 49,25 zam yapılmış, en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24,73 zam alırken en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL’ye yükseldi. Ancak emekliler yapılan zamları yeterli bulmuyor. Hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle geçinmekte zorlanan çok sayıda emekli ek zam beklentisi içinde. Beklenen sevindirici haberi ise SGK uzmanı Emin Yılmaz açıkladı.

EMEKLİYE İNTİBAK YASASI GELİYOR

Emekli maaş hesaplama sisteminde yapılan değişikliklerin ardından emekli maaşlarındaki adaletsizlik sık sık tartışılıyor. Uzman isimler ise bu adaletsizliğin çözüm yolunun intibak zammı olduğunu belirtiyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz da hükümete intibak zammı çağrısında bulundu.

Önümüzdeki süreçte emekli maaş hesaplama sisteminin değişmesi için bir düzenleme hazırlığı olduğunu belirten Yılmaz, hesaplama sistemi değişse bile gelir adaletsizliği olduğunu belirterek mutlaka intibak yasasının çıkması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2000 öncesine intibak yasası çıkmıştı. 2000 sonrasındaki emeklilerde bu yok. Emekli maaş hesaplamasından kaynaklı buradaki maaşlar taban aylığın altına düşüyor. Emekli maaş hesaplama sistemine bir müdahale yapılırsa, bu sorunun düzeltilmesi söz konusu olabilir” dedi.

EMEKLİ İNTİBAK YASASI NEDİR?

Emekli İntibak Yasası, Türkiye’de emeklilerin maaşlarındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla çıkarılmış bir yasadır. Bu yasa, özellikle farklı dönemlerde emekli olan kişiler arasında oluşan maaş farklarını minimize etmeyi hedefler. İntibak düzenlemeleri, genellikle emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan göstergelerin değiştirilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla yapılır. Amaç, aynı şartlarda emekli olmuş kişilerin farklı dönemlerde emekli olduklarında aldıkları maaşların daha adil bir şekilde eşitlenmesidir.

Türkiye’de, 2012 yılında çıkarılan İntibak Yasası ile birlikte, özellikle 2000 yılından önce emekli olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yeniden hesaplanarak bir düzenleme yapılmıştı. Bu yasa ile birlikte, emekliler arasındaki maaş farklılıkları bir nebze de olsa giderilmeye çalışılmıştır. Ancak günümüzde de bu konuda çeşitli talepler ve düzenlemeler gündeme gelebilmektedir.