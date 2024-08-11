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İşçilere Müjde: 35 Bin TL’lik Promosyon Onaylandı

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Son dakika haberi… Asgari ücretli çalışan işçilere sürpriz promosyon duyuruldu. Tam 35.000 TL’lik promosyon için anlaşma sağlandı.

Son dakika haberi belediye işçileri için geldi. Kandıra belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre belediye bünyesinde çalışan 245 işçi için yeni promosyon anlaşması sağlandı. Düzenlenen promosyon ihalesi sonucunda yapılan anlaşma kapsamında işçilere 35 bin TL’lik promosyon ödemesi yapılacak. 35 bin TL promosyon kampanyasında ödeme tarihleri de belli oldu. İşte işçilerin yüzünü güldürecek yeni son dakika gelişmesi…

Emekli promosyon ödemeleri kadar son dönemlerde belediye işçilerine verilen promosyonlar da gündeme gelmeye devam ediyor. Kamu çalışanları, belediye işçileri, emekliler bankalar tarafından açıklanan yeni promosyon ücretlerini yakından takip ederken bir güzel anlaşma haberi daha geldi. Kandıra belediyesi işçilere promosyon için 8 farklı banka ile ihale gerçekleştirdi. Yapılan ihale sonucunda kazanan banka belli oldu. Ve işçilere tam 35 bin TL promosyon için anlaşma sağlandı.

İŞÇİLERE BÜYÜK MÜJDE VERİLDİ

Kandıra belediyesi tarafından 5 ağustos tarihinde düzenlenen ihaleye tam 8 banka katılım gösterdi. İşçilerin maaş hesaplarını taşımaları karşılığında verilecek promosyon için bankalar çeşitli tekliflerde bulundu.

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Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, en yüksek teklifi veren banka ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin sonucunda işçilere verilecek promosyon miktarının 35.000 TL’ye yükselmesini sağladı.

Kandıra belediyesi işçileri promosyon müjdesi karşılığında büyük bir sevinç yaşadı. İşçilerin promosyon ödemelerinin ağustos ayı sonuna kadar IBAN numaralarına aktarılacağı öğrenildi.

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Merve Aydın
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