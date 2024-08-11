Emeklilere Ağustos’ta 3700 TL Zam Geliyor! Kabine EK ZAM Kararını Onayladı

Emeklilere yeni zam haberi geldi. 4A, 4B ve 4C emeklisi için 3700 TL’lik ek zam geliyor. Emekli Ağustos zammı sonrası yeni maaşlar yeniden hesaplandı.

4A, 4B ve 4C emeklilerine sürpriz bir zam haberi geldi. Temmuz ayında maaş zammı süreci tamamlanan ve ilave zam umutlarını da yitiren emekliye Ağustos sürprizi var. Milyonlarca emeklinin maaşı yeniden değişiyor. Emekliler için ek zam kararı çıktı. Kabinede alınan yeni kararla birlikte tüm emeklilere 3700 TL’lik zam geliyor. Bu zam sonrası emekli maaşları yeniden hesaplandı. Peki zamlı emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zam sonrası kuruşu kuruşuna emekli maaşları…

Emeklilere kabine kararıyla yeni ek zam geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ilave zam sonrası Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna belli oldu. Peki 4A 4B 4C emeklisine ne kadar zam gelecek? İşte kabineden gelen son dakika kararıyla emekliye ilave zam detayları…

KABİNE ONAYLADI EMEKLİYE YENİ ZAM GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının yeterli bulunmaması nedeniyle hükümet bir kez daha harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine başlayan hazırlıklar sonucunda emekliye 3700 TL daha ilave ödeme kararı alındığı bildirildi.

Milyonlarca emekli için Sevindirici gelişme kulislerden sızdı ancak henüz kesin bir doğrulama yapılmadı. Şu ana kadar hükümet net Bir açıklamada bulunmasa da Sosyal Güvenlik uzmanları, emeklilere ilave artış olacağı konusunda emin. Bu artışın tarihi ise ağustos ayının son günleri olarak verildi. Önümüzdeki hafta içinde kesin bir açıklama yapılması beklenirken karar kabineden geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAKETİ DÜZENLEMELERİ DE VAR

Diğer yandan milyonlarca emekli için refah paketi düzenlemeleri de devam ediyor. Emeklilere indirim ve ücretsiz birçok imkan sağlayacak olan refah paketi sayesinde milyonlarca emekli rahat bir nefes alma fırsatına sahip olacak. SGK Geçtiğimiz günlerde emekli refah paketi düzenlemesi ile ilgili detaylı bir açıklama yayınlamış ve şu ana kadar yapılan düzenlemeleri Tek Tek sıralamıştı. Ancak Buna ek olarak da devam eden hazırlıklar var. Bu hazırlıkların da kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Yapılan tüm bu düzenlemelerle birlikte milyonlarca emekli vatandaşın geçim sıkıntısının çözülmesi hedefleniyor. Ancak emekliler ilave düzenlemeler değil ilave zam bekliyor. Bu konuda da birçok emekli sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışıyor.