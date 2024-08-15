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Maymun Çiçeği Nasıl Bulaşır? İşte Belirtileri

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Maymun çiçeği virüsü endişesi tüm dünyayı sardı. Peki maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeği belirtileri nelerdir? İşte korunma yolları…

Afrika’da başlayan maymun çiçeği virüsünün yayılımı arttı. Artık Afrika dışında da bir çok ülkede Maymun Çiçeği virüsü görülmeye başladı. Virüsün yayılımının artması ile birlikte dünya genelinde de acil durum ilan edildi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada virüs hakkında bir çok detay da paylaşıldı. Peki Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun Çiçeği belirtileri nelerdir? Maymun Çiçeği virüsünden korunmak için ne yapmak gerekiyor. İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle vahşi hayvanlar ve enfekte kişiler aracılığıyla bulaşan bu virüs, birçok ülkede endişe yaratmış durumda. Türkiye de geçmişte maymun çiçeği vakalarıyla karşılaşmış ve gerekli önlemleri almıştı. Peki, maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve bu virüsten korunmak için neler yapılabilir? İşte detaylar…

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, genellikle vahşi hayvanlardan, özellikle kemirgenler ve maymunlardan insanlara bulaşır. Ancak, virüs insandan insana da bulaşabilir. Bu bulaşma büyük ölçüde yakın cilt teması, vücut sıvıları, solunum damlacıkları veya kontamine yüzeyler aracılığıyla gerçekleşir. Virüs taşıyan biriyle uzun süreli yüz yüze temas, cinsel ilişki, öpüşme ve ten tene temas gibi durumlar bulaşma riskini artırır. Ayrıca, ortak havlu, çarşaf, giysi gibi eşyaların kullanılması da riskli davranışlar arasında yer alır.

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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri, yorgunluk ve deride ağrılı döküntüler şeklinde ortaya çıkar. Bu döküntüler genellikle yüzde başlar ve zamanla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. İlk belirtiler, virüs bulaştıktan sonraki 5 ila 21 gün içinde görülmeye başlar.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Maymun çiçeği virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gereken bazı önlemler vardır. Başkasına ait havlu, giysi, çarşaf gibi özel eşyaların kullanılmaması, giysi deneme kabinleri ve toplu ulaşım araçları gibi alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Virüs taşıyan kişilerle uzun süre yüz yüze aynı ortamda bulunmaktan kaçınılmalı, yakın temaslardan uzak durulmalıdır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeği virüsünün belirli bir tedavisi bulunmamakla birlikte, belirtiler genellikle destekleyici bakım ile yönetilir. Ciddi vakalar için antiviral ilaçlar ve diğer tedavi seçenekleri kullanılabilir. Ayrıca, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşılar, maymun çiçeği virüsünün önlenmesi ve kontrolünde etkili olabilir. Hastaların izolasyonu ve semptomların yönetimi, virüsün yayılmasını önlemede kritik rol oynar.

SON DURUM: VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

2023 yılı başından itibaren, Afrika’da 13 ülkede 17 binin üzerinde maymun çiçeği vakası ve 500’den fazla ölüm bildirildi. En yüksek vaka sayısı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde kaydedildi. Bu ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 14 bini geçmiş durumda. Türkiye’de ise şu an için yeni bir maymun çiçeği vakası bulunmuyor ve Sağlık Bakanlığı gerekli tüm önlemleri almış durumda.

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