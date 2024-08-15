Mahallemi Dinliyorum Buluşması’nın 5. Durağı Esentepe Mahallesi Oldu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşması’nın 5’incisi, Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Kartal’ın efsane belediye başkanlarından Mehmet Ali Büklü’nün adını taşıyan parkta düzenlenen ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hem mahalle halkının görüşleri alındı hem de yöneltilen sorularla şeffaf belediyecilik anlayışı ile ilk elden cevap verildi. Soru ve önerileri dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mahallenin sorunlarına vakıf olduklarını kaydederek dile getirilen her sorun ve öneri ile ilgili ayrıntılı çalışma yapacaklarını belirtti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında göreve gelir gelmez bir ilk olarak hayata geçirdiği ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden ‘Mahallemi Dinliyorum’ toplantılarının ikinci serisi, ‘Komşu Buluşmaları’ adıyla devam ediyor.

5 yılda bir hazırlanan ve kentin yönetimine dair yol haritalarının oluşturulduğu ‘Stratejik Plan’ çalışmalarını vatandaşların görüş ve önerilerine açan, bu yönüyle de sayısız belediyeye öncülük eden Kartal Belediyesi, ilçenin mahallerinde şeffaf belediyecilik anlayışıyla ‘Mahallemi Dinliyorum- Komşu Buluşmaları’nın 5’incisini, Esentepe Mahallesi’nde düzenledi.

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Kartal’ın 20 mahallesinde yapılması planlanan buluşmanın son olarak düzenlenen toplantısına; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Esentepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Kula ve çok sayıda mahalle halkı katıldı.

Kartal Belediyesi Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği Mahallemi Dinliyorum Buluşması’nda vatandaşların soruları alınmadan önce, büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı.

Esentepe’nin pek çok sorunu dile getirildi

Etkinlikte daha sonra mikrofonları devralan vatandaşlar, soru, öneri, talep ve fikirlerini ifade etti. Farklı yaş gruplarından vatandaşlar sorularını iletirken özellikle çocuklar ve gençler sık sık söz alarak soru ve taleplerini dile getirdiler.

Komşuların sorularını yanıtlayan ve fikirlerini dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, daha sonra mikrofonu devralarak şöyle konuştu:

“Burada eleştirileri de sorunları da önerileri de dinledik. Amacımız da bu. Esentepe’nin geleceği ile alakalı göremediğimiz duyamadığımız şeyleri bir de sizlerden duyabilmek. Burada dile getirilen her şey kayıt altına alındı ve bu kayıtlardan alınan veriler önümüzdeki 5 yıllık dönemde Esentepe’de yapılacak en önemli işlerin tabanını oluşturan çalışmaya kaynaklık edecek.

En çok duyduğumuz sorun bizim için en önemli sorundur. Hali hazırda muhtardan, komşu iletişimden ve mahallenin kanaat önderlerinden alınan bilgilerle hazırlanmış bir etüt var zaten; ama ayrıca sizden gelen detaylara da kulak kabartıyoruz.

Yeni bir yaşam alanı ile Esentepe’yi buluşturmayı hedefliyoruz

Geçtiğimiz dönem ilk gezegen kafemizi burada açmış, Esentepe’deki büyük bir eksikliği gidermiş olduk. Parkımızı yeniledik, yürüyüş yollarını yaptık; parkın kullanım oranı arttı. Dolaysıyla yeni dönemde bulduğumuz bir alanda mutlaka yeni bir yaşam alanı ile Esentepe’yi buluşturmayı hedefliyoruz.

Kazanmayı istediğimiz ikinci alan da muhtarlığın yer aldığı alan. Burayı da milli emlaktan almak için çalışmalarımız sürüyor. Esentepe’nin ikinci önemli ana caddesi İnönü ve Toros Caddeleri’nde yenileme çalışmalarına başladık. Tam burada bulunan ve 17-25 Aralık sürecinde atıl kalan binayı çok istedik; ama Ankara’yı ikna edemedik. Vakıflara devredildi ve mahallenin tam kalbinde sorun olarak duruyor. Umarım vakıflar burada düzgün bir proje gerçekleştirir. Sürecin takipçisi olacağız.

12 Gezegen Kafemiz piyasanın altında kar etmeden komşularımıza hizmet veriyor

Çamlık Parkı ve Gezegen Kafe talebi ile ilgili olarak ortaya bir model koyacağız. Orayı canlandıracağız. Emeklilerin durumunun farkındayız ve ekonomide yaşanan yangın belediye bütçelerinde de yaşanıyor. 12 Gezegen Kafemiz var ve piyasanın altında fiyatlarla kar etmeden, sübvanse edilerek hizmet veriyorlar. Buna rağmen emeklilere yönelik bir kart üzerine arkadaşlarımız çalışıyorlar.

2600 binanın dönüşümünü gerçekleştirdik

Temelde ana konumuz afet. Eski binaların dönüşümü ile ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müz ciddi bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz beş yıllık dönemde yaklaşık 2600 binanın dönüşümünü gerçekleştirdik. Rehberlik yaparak, bilgi vererek, bazen uzlaşmacı olarak, bazen devreye girerek yardımcı olduk. Burada en önemli şey o binanın dönüşüm iradesi. Bir yönetim oluşturması.

Esentepe’nin planlanamayan bir bölgesi vardı, oranın planlamasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde orada kentleşme devam ederken çıkacak kamuya ait alanlarda yeni yaşam alanları ortaya çıkacak ve eskiden karanlık bir alan olan bölge de temizlenmiş olacak. Okullarımızda çocuklarımıza içme suyu temini için arıtma kurduk. 3 okulumuzun ardından yeni dönemde diğer okullarımızda bu projeyi yaygınlaştıracağız.”

Mahallemi Dinliyorum-Komşu Buluşması’nın sonraki durağı, 15 Ağustos Perşembe akşamı (bu akşam), Petrol-İş ve Yukarı Mahalle halkının katılımıyla Kartallı Kazım Meydanı’nda saat: 19.00’da gerçekleştirilecek.