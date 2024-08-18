WhatsApp’a yeni özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı bekliyordu

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılarına güvende tutmak amacıyla yeni bir özelliği duyurdu. WhatsApp’a gelen yeni güncelleme ile birlikte artık bilinmeyen hesap ya da numaralardan gelen mesajlar otomatik olarak engellenecek. WhatsApp’ın bu özelliği spam ve dolandırıcılık amaçlı mesajların önüne geçecek.
Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama içindeki güvenliği artırmak amacıyla otomatik engelleme özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. WhatsApp’ın yeni özelliği ile birlikte artık bilinmeyen ya da spam olabilecek numaralardan gelen mesajlar otomatik olarak engellenecek. Bu özellik WhatsApp Beta kullanıcıları için sunuldu ve Test ediliyor.
WhatsApp’ın yeni özelliği son dönemlerde birçok kullanıcının spam ve dolandırıcılık içerikli mesajları şikayet etmesi sonrası Hazırlandı. Güncellemenin ardından hem kullanıcı deneyimi artacak hem de güvenlik sorunlarının önüne geçilecek.
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