İDO Sonbahar – Kış Tarifesini Satışa Sundu!

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi’ndeki yolculuk keyfini devam ettiriyor.

9 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Sonbahar-Kış tarifesini satışa açan IDO, köprülere gelen zamlara rağmen uyguladığı ulaşılabilir fiyat politikasıyla deniz yolculuğuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

İDO‘ nun bu yenilikçi tarifesi, Marmara Denizi’nin dört bir yanına konforlu, ekonomik ve keyifli seyahatler sunuyor. Filosunda bulunan farklı özelliklere sahip feribot ve gemilerle hem araç, hem de yolcu taşımacılığı yapan IDO emniyetli, hızlı, özgürce hareket edebildiğiniz ve manzara eşliğinde trafik stresine girmeden, yakıttan tasarruf edebileceğiniz bir yolculuk deneyimi vaad ediyor.

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İDO‘nun sonbahar tarifesinde, İstanbul ile Bursa arasında gerçekleştirdiği seferler, özellikle iş ve tatil amaçlı seyahat edenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Kadıköy’den hareket ederek Yenikapı, Armutlu T.K., Armutlu ve Bursa’ya ulaşan bu rota, Marmara’nın büyüleyici manzaraları eşliğinde rahat bir yolculuk vaad ediyor. Aynı şekilde, Kabataş’tan başlayan ve Kadıköy, Yenikapı ile Bursa’ya kadar devam eden seferler de, şehrin önemli noktalarından hareket ederek geniş bir ulaşım ağı sunuyor.

Tatilcilerin uğrak yerlerinden Avşa, Marmara Adaları ve Ekinlik, Çınarcık, Esenköy, Kumla, Kumla Tatil köyü gibi destinasyonlara olan seferler Adalar ve Marmara Denizi’nin kuzey kıyılarına yönelik büyük bir cazibe merkezi oluşturuyor. Tatil severlerin cazibe merkezi olan bu destinasyonlar Ekim sonuna kadar hizmet vermeye devam edecektir.

Kadıköy ile Bandırma arasında düzenlenen Deniz Otobüsü seferleri, özellikle Bursa ve Bandırma bölgelerinde iş veya tatil amaçlı seyahat edenlerin tercihi olmaya devam ediyor. Kadıköy’den başlayarak Yenikapı üzerinden Bandırma’ya ulaşan bu hat, deniz yolculuğunun konforunu ve hızını bir arada sunuyor.

Sonbaharda özgür denizlerde hız kazanan diğer önemli hatlar ise Yenikapı-Yalova ve Pendik-Yalova seferleri arabalı feribot seferleri. Hem iş, hem tatil amaçlı Yalova’nın doğal güzelliklerine ulaşmayı isteyenler araçları ile trafiğe takılmadan, kahvesini yudumlayarak deniz manzarası keyfi yapabilecekleri gibi; feribotun sunduğu kafeterya, gemi içi eğlence ve konfor alanlarından yararlanabilmektedir.

Ayrıca, İDO’nun Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular seferleri, bu sezon boyunca da kesintisiz ve sık aralıklarla devam etmektedir. Sirkeci-Harem hattı, İstanbul’un trafiğine takılmadan İstanbul boğaz manzarası eşliğinde kısa sürede benzin harcamadan ve yorulmasan işine gitmek isteyenler için muhteşem bir ulaşım alternatifi sunuyor. Yanı sıra; Eskihisar-Topçular hattı ise Kocaeli-Yalova bölgesi arasında körfezi dolaşmadan hızlı ulaşım sağlamak isteyenler için oldukça ekonomik bir seçenek sunuyor. İlgili hatta hızlı feribotlar tüm gün aralıksız taşımacılığa devam ediyor.

Okula dönüşle birlikte, Sonbahar-Kış döneminin tadını hızlı, ekonomik ve konforlu deniz yolculuğuyla çıkarmak isteyen tüm İstanbullular ve Marmara Bölgesi sakinleri, İDO’nun tarifesi ile rahat ve keyifli bir yolculuğun tadını çıkarabilirler. Biletlerinizi hemen almak ve detaylı bilgi için İDO’nun resmi web sitesini ziyaret edebilir veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.