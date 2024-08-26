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MALTEPE’DE SİNEMA GÜNLERİ’ BAŞLIYOR

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Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşlar için 26 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde her gün, saat 20.30’da açık havada sinema günleri düzenleyecek. Ücretsiz düzenlenecek etkinliklerde Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin gösterimi yapılacak.

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Sinema Günleri’nin ilk gününde 26 Ağustos Pazartesi günü saat 20.30’da Fındıklı Mahallesi İBB Sosyal Yaşam Merkezi yanında Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen ve Ayşen Gruda’nın yanı sıra Türk sinemasının pek çok sevilen oyuncusunu bir araya getiren “Neşeli Günler” filmi izleyiciyle buluşacak.

Sinema Günleri’nde siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten onur duyacağız.

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Gösterimi yapılacak filmler ve tarihleri ise şöyle:

27 Ağustos Salı- Çiçek Abbas- Esenkent 2 Temmuz Parkı

28 Ağustos Çarşamba- Sakar Şakir- Gülsuyu Ümit Kaftancıoğlu Parkı

29 Ağustos Perşembe- Selvi Boylum Al Yazmalım- Zümrütevler Pazar Alanı

30 Ağustos Cuma- Veda- Maltepe Merkez Cumhuriyet Meydanı- Saat 21.00

31 Ağustos Cumartesi- Çöpçüler Kralı- İdealtepe 50. Yıl Korusu

1 Eylül Pazar- Dila Hanım- Altayçeşme Yaşar Kemal Kültür Merkezi yanı konser alanı

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BAŞLIYOR
maltepe belediyesi
Maltepe’de
SİNEMA GÜNLERİ

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