Kartal Belediyesi 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

Kartal Belediyesi, 9 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 5 gün boyunca sürecek ve dünyaca ünlü halk oyunları gruplarının yer alacağı festival, bu yıl da büyük bir görsel şölene sahne olacak.

Dünyaca Ünlü Dans Grupları Bu Festivalde

Kartallılara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, Kartal’ın kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl da unutulmaz anlara sahne olacak.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği festival, 28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde, Türkiye başta olmak üzere; Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, İran, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı sahne alacak.

Festival İçin Görkemli Açılış

Festival programının ilk günü olan 28 Ağustos’ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00’da, Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30’da Kartal Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşecek.

Başkan Yüksel’den İstanbullulara Davet:

“Sanatın ve kültürlerin buluşmasına birlikte ev sahipliği yapalım”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet etti. Başkan Gökhan Yüksel, “Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nin tam programı ise şöyle;

28 AĞUSTOS 2024, ÇARŞAMBA

Festival Açılış Günü

19.00 Neyzen Tevfik Meydanı’ndan kortej yürüyüşü

20.30 Açılış Töreni – Kartal Meydanı

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel’in Açılış konuşması

20.45-00.00 Kartal Meydanı Gösterileri

İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti

Türkiye – Agon Dans

Azerbaycan – Turacı Rags Derneği

Türkiye – İFEM Gençlik Kulübü

Yunanistan – Filoproodos Movement of Kopanis of Ioannina

Türkiye – Ebuşun Halay Atölyesi Derneği

Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye – Kartal Turizm Folklor Derneği

Yunanistan – Antamwma Dans Müzik Kültür Grubu

Türkiye – İstanbul Dans Spor Klubü

Türkiye – Çavuşoğlu Spor Klubü

Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – Saygın Dans Klubü

Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu

29 Ağustos 2024, PERŞEMBE

Kartal Meydanı

21:00-23:00 Kartal Meydanı Gösteriler

İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti

Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Yunanistan – Antamwma Dans Müzik Kültür Grubu

Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye – Çavuşoğlu Spor Klubü

Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Azerbaycan – Turacı Rags Derneği

Yunanistan – Filoproodos Movement of Kopanis of Ioannina

Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu

30 Ağustos 2024, CUMA

19:30 Kartallı Kazım Meydanı‘ndan 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü

Kartal Meydanı

20:45 Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel’in Konuşması

21:00-23:30 Kartal Meydanı Gösteriler

Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – Saygın Dans Klubü

Azerbaycan – Turacı Rags Derneği

Türkiye – Agon Dans

Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Türkiye – İstanbul Dans Spor Kulübü

Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – Çavuşoğlu Spor Kulübü

31 Ağustos 2024, CUMARTESİ

Kartal Meydanı

21:00-23:30 Kartal Meydanı Gösteriler

Türkiye – İFEM Gençlik Kulübü

Kolombiya – MajoDance

Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – İstanbul Dans Spor Klubü

Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – Agon Dans

Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu

Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu

Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu

01 Eylül 2024, PAZAR

Kartal Meydanı

20:00-21:00 Kortej Yürüyüşü / Neyzen Tevfik Meydanı – Ankara Caddesi

20.45 Plaket Töreni – Kartal Meydanı

Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel’in Kapanış konuşması ve Plaket Töreni

21:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri

İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti

Türkiye – İFEM Gençlik Kulübü

Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği

Türkiye – Saygın Dans Klubü

Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu

Türkiye – Kartal Turizm Folklör Derneği

Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu

Türkiye – İstanbul Dans Spor Klubü

Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu

Türkiye – Agon Dans

Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu

23:30-23:45 Kapanış