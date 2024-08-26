Kartal Belediyesi 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başlıyor

Kartal Belediyesi, 9 ülkeden 17 halk oyunu grubunun katılacağı 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 5 gün boyunca sürecek ve dünyaca ünlü halk oyunları gruplarının yer alacağı festival, bu yıl da büyük bir görsel şölene sahne olacak.
Dünyaca Ünlü Dans Grupları Bu Festivalde
Kartallılara farklı ulusların kültür ve danslarını tanıma olanağı sunmak, Kartal’ın kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl da unutulmaz anlara sahne olacak.
Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği festival, 28 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde, Türkiye başta olmak üzere; Gürcistan, Sırbistan, Polonya, Kolombiya, İran, Meksika, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan olmak üzere 9 ülkeden 17 dünyaca ünlü halk oyunu grubu ve 550 sanatçı sahne alacak.
Festival İçin Görkemli Açılış
Festival programının ilk günü olan 28 Ağustos’ta, tüm halk oyunları grupları saat 19.00’da, Neyzen Tevfik Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na kadar halk müzikleri eşliğinde kortej yürüyüşüne katılacak. Festivalin açılış töreni saat 20.30’da Kartal Meydanı’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşecek.
Başkan Yüksel’den İstanbullulara Davet:
“Sanatın ve kültürlerin buluşmasına birlikte ev sahipliği yapalım”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet etti. Başkan Gökhan Yüksel, “Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali’nde yine uluslararası halk oyunları gruplarımız sahne alacak. Kültür ve sanatın aynı çatı altında yer aldığı bu festivale başta Kartallı komşularım olmak üzere tüm İstanbullu vatandaşlarımızı davet ediyorum. Sanatın ve kültürlerin buluşmasına hep birlikte ev sahipliği yapalım.” ifadelerini kullandı.
28 AĞUSTOS 2024, ÇARŞAMBA
Festival Açılış Günü
19.00 Neyzen Tevfik Meydanı’ndan kortej yürüyüşü
20.30 Açılış Töreni – Kartal Meydanı
Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel’in Açılış konuşması
20.45-00.00 Kartal Meydanı Gösterileri
İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti
Türkiye – Agon Dans
Azerbaycan – Turacı Rags Derneği
Türkiye – İFEM Gençlik Kulübü
Yunanistan – Filoproodos Movement of Kopanis of Ioannina
Türkiye – Ebuşun Halay Atölyesi Derneği
Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu
Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu
Türkiye – Kartal Turizm Folklor Derneği
Yunanistan – Antamwma Dans Müzik Kültür Grubu
Türkiye – İstanbul Dans Spor Klubü
Türkiye – Çavuşoğlu Spor Klubü
Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – Saygın Dans Klubü
Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği
Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu
29 Ağustos 2024, PERŞEMBE
Kartal Meydanı
21:00-23:00 Kartal Meydanı Gösteriler
İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti
Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği
Yunanistan – Antamwma Dans Müzik Kültür Grubu
Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu
Türkiye – Çavuşoğlu Spor Klubü
Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu
Azerbaycan – Turacı Rags Derneği
Yunanistan – Filoproodos Movement of Kopanis of Ioannina
Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu
30 Ağustos 2024, CUMA
19:30 Kartallı Kazım Meydanı‘ndan 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü
Kartal Meydanı
20:45 Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel’in Konuşması
21:00-23:30 Kartal Meydanı Gösteriler
Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – Saygın Dans Klubü
Azerbaycan – Turacı Rags Derneği
Türkiye – Agon Dans
Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği
Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu
Türkiye – İstanbul Dans Spor Kulübü
Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – Çavuşoğlu Spor Kulübü
31 Ağustos 2024, CUMARTESİ
Kartal Meydanı
21:00-23:30 Kartal Meydanı Gösteriler
Türkiye – İFEM Gençlik Kulübü
Kolombiya – MajoDance
Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği
Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – İstanbul Dans Spor Klubü
Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – Agon Dans
Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu
Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu
Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu
01 Eylül 2024, PAZAR
Kartal Meydanı
20:00-21:00 Kortej Yürüyüşü / Neyzen Tevfik Meydanı – Ankara Caddesi
20.45 Plaket Töreni – Kartal Meydanı
Belediye Başkanı Sn. Gökhan Yüksel’in Kapanış konuşması ve Plaket Töreni
21:00-24:00 Grupların Halk Oyunları Gösterileri
İBB Orkestraları Enstrümantal Dinleti
Türkiye – İFEM Gençlik Kulübü
Polonya – Bystry Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – BK Burcu Koçyiğit Gençlik Kültür ve Sanat Derneği
Türkiye – Saygın Dans Klubü
Sırbistan – Dukat Folklör Topluluğu
Türkiye – Kartal Turizm Folklör Derneği
Meksika – Occidente Folklorik Bale Topluluğu
Türkiye – İstanbul Dans Spor Klubü
Gürcistan – Khorumi Halk Dansları Topluluğu
Türkiye – Agon Dans
Macaristan – Vegvar Halk Dansları Topluluğu
23:30-23:45 Kapanış
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