Bir Dokunuş ile Farklı Tarz Kazandıran Perde Modelleri

Tek bir ürün ile bütün dekorasyon havasını değiştirmek size de imkansız görünüyorsa Koçtaş perde modelleri ile daha tanışmadınız demektir. Zarif detayları, modern tasarımları ve klasik modelleri ile küçük bir dokunuş yaparak ev dekorasyonunuzu değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda perde modelleri tasarımlarının güneşe karşı koruma ya da ev mahremiyetini koruma avantajlarından da faydalanabilirsiniz.

Her Odaya Özel Perde Modelleri

Mutfak, salon, yatak odası ya da çalışma odası farklı ihtiyaçlarıyla birbirinden ayrılır. Bu kapsamda her odaya özgü ve ihtiyaçlarını karşılayan tasarımlar bulunur. Birbirinden kullanışlı modellere ulaşmak ise Koçtaş aracılığı ile çok kolay!

Mutfak perde modelleri; yağ, kir ve nem gibi faktörler dikkate alınarak üretilir. Bu sayede temizlik işlemlerinin hem hızlı hem de kolay tamamlanmasına yardımcı olur. En kullanışlı mutfak perdeleri modelleri genellikle plise kumaştan üretilir. Bu seçenekler, temizlik sırasında sağladığı avantajlar ile beraber farklı desenlere de sahiptir. Bu sayede dekorasyonunuza uygun ya da tarzınızı yansıtan model ile evinizi hayallerinizdeki gibi dekore edebilirsiniz.

Salon perde modellerinin öne çıkan özelliği ise şıklıktır. Salon için tasarlanan seçenekler de sim ayrıntılarına yer verilir. Bu sayede ışıl ışıl bir dekorasyon yakalanır. Sim ayrıntısının kullanılmadığı modeller de vardır. Aynı zamanda pile detayları da ürünlerde şıklık yakalama yollarından biridir. Pileler; seyrek, normal ve sık olarak gruplara ayrılır. Seyrek olan seçenekler, sade bir dekorasyon oluşturmak isteyen kişilerin favorileri arasında yer alır. Normal ve sık pilelerin tercih edildiği modeller ise şık ve etkileyici bir görünüme sahiptir. Siz de yakalamak istediğiniz dekorasyona uygun olan pileli modeller ile tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Farklı Tarzlara Hitap Eden Perde Modelleri

Tül perde modelleri, kumaş yapısı ile naif bir görüntü yakalanmasını kolaylaştırır. Bu seçeneklerin kumaşları, farklı renk seçeneklerine sahiptir. Kullanılan renkler genellikle beyaz ve tonlarıdır. Ekru, kırık beyaz ya da bej gibi renkleri sayesinde rahatsız edici bir etki bırakmayarak tasarımların her ton ile uyum sağlamasına yardımcı olur.

Daha klasik bir tarz yakalamak isteyen kişiler arasındaysanız rustik perde modelleri sizin için doğru seçenek olabilir. Bu modeller, tül tasarımların üzerine eklenir. Bu sayede tül ürünün zarifliğini klasik bir şekilde tamamlamayı başarır. Modeller, yatak odaları ya da salon için sıklıkla tercih edilir. İdeal kalınlıkları sayesinde ev içerisinde mahremiyetin gizli tutulmasını sağlar. Aynı zamanda karanlık bir ortam oluşturmak için de idealdir. Siz de rustik perde modellerini dekorasyonunuza ekleyebilir, avantajlarından faydalanabilirsiniz.

Her Eve ve Her Bütçeye Göre Perde Modelleri

Modernlikten yana bir dekorasyon anlayışına sahipseniz ihtiyacınız olan tek seçenek fon perde modelleridir. Bu seçenekler, genellikle tek renge sahip olmakla beraber farklı tonlardan da oluşabilir. Farklı tonlar ve desenler evinizi hareketlendirir ve yeni bir tarza geçmenizi sağlar. Bu seçenekler de tül ürünün üzerine takılarak sıradan görüntünün kırılmasını sağlar. Aynı zamanda ışık geçirmez yapısı ile uyku kalitesinin artırılmasına da olumlu etkide bulunur.

Ürünler temizlik işlemlerinde de pratiklik sağlar. Uygun koşullarda çamaşır makinesinde ya da elde yıkanan modeller vardır. Ürüne uygun koşullarda yıkanan ürünler deforme gibi durumlar ile karşılaşmadan uzun süre kullanılabilir.

Perde modelleri fiyatları; ürünün pile sıklığı, ihtiyaç duyulan kumaş ya da modele bağlı olarak farklılaşabilir. Aynı zamanda ürünün boyutları gibi kullanılan teknoloji de fiyat aralığında bazı farklılıklar ile karşılaşmanıza neden olabilir. Siz de pile detayları sayesinde zarif bir şıklık sağlayan; modern, klasik ya da trend dekorasyonlara geçişi kolaylaştıran ürünleri inceleyebilirsiniz. Değerlendirmeleriniz kapsamında belirlediğiniz ürüne Koçtaş web sitesi aracılığı ile kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.