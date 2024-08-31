Gelenek Değişmedi, Kartal’da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi yine bu yıl da unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına ev sahipliği yaptı. Büyük zaferin 102’inci yıl kutlamalarında, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde binlerce insan, Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na sel olup akarken, 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında ise, farklı ülkelerden dans gruplarının sahne şovu izleyenleri büyüledi.

7’den 77’ye binlerce insan, bayram coşkusu için Kartallı Kazım Meydanı’nda buluştu

26 Ağustos 1922’de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümünde, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar bu yıl da coşku dolu anlara sahne oldu.

Zafer coşkusu, Kartallı Kazım Meydanı’nda binlerce insanın Kartal Meydanı’na kadar yürüdüğü fener alayı ile başladı. Binlerce Kartallı, ellerinde bayraklar ve marşlar eşliğinde coşkuyla yürüdü. Başkan Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Mert Polat ile beraber, zafer yürüyüşünde kendilerini evlerinin balkonlarından selamlayan Kartallıları selamladı.

Bayram coşkusu, halk oyunları festivali ile zirveye ulaştı

Kartal’da bayram coşkusu, 3. Uluslararası Halk Oyunları Festivali kapsamında düzenlenen, dans gruplarının sahne şovlarıyla zirveye ulaştı. Zafer yürüyüşünün ardından sahne alan dans grupları, ülkelerinin halk oyunlarını sahneye taşıdı. Dans gruplarının ülkelerinin folklorik unsurlarını barındıran rengârenk kıyafetleri ile sergiledikleri sahne gösterileri izleyenlerden tam not aldı.

Halk oyunları ekiplerinin ardından Özgür Doğan sahneye çıkarak seslendirdiği şarkılarla Kartallılar’a unutulmaz bir Zafer Bayramı yaşattı. Özgür Doğan’ın sahne performansı dinleyenlerden büyük alkış aldı.

“30 Ağustos bir ruhtur, bu ruhu hep beraber ileriye taşıyacağız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kartal’da bu yıl da geleneğin değişmediğini ve zafer coşkusunun Kartal’a çok yakıştığını ifade ederek;

“Bundan tam 102 sene önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’e giden yolda en büyük adımı atmıştı. 102 yıl sonra bile, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatın her alanındaki dehasını ve vizyonunu yaşıyor ve görüyoruz. Ne mutlu böyle bir lidere sahip olduğumuz için… Gazilerimize, atalarımıza ve tüm şehitlerimize minnet duyuyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Bu vatanı gençlere armağan etti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ülkemizi bilimde, fende ve her alanda ileriye taşıyabilmek için el birliği ile çalışmak zorundayız. 30 Ağustos bir ruhtur. Hep birlikte bu ruhu daha da ileriye taşıyacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” şeklinde konuştu.