İGDAŞ Genel Müdürlüğüne Ender Çolak atandı

İGDAŞ Genel Müdürlüğüne sermaye piyasaları ve enerji sektöründe uzun yıllar deneyim
sahibi olan Ender ÇOLAK atandı.
İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlayan ÇOLAK, 1989-2008 yılları arasında bu kurumda uzman, daire başkanı ve son olarak da Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Bu dönemde Bireysel Emeklilik Sistemi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulması süreçlerini de yöneten ÇOLAK, aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurullarında üyelik yapmıştır. Ender ÇOLAK sermaye piyasalarının Avrupa Birliği’ne uyumu Eşleştirme Projesinin de eş başkanlığını yürütmüştür.
Ender ÇOLAK, 2008-2011 yılları arasında Anel Grup Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu
Başkan Yardımcısı, 2011-2023 yılları arasında da Baymak, BDR Thermea Group CEO’su olarak
görev yapmıştır.
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise
Amerika Birleşik Devletlerinde, Thunderbird, School of Global Management’ta Master of
International Management derecesiyle tamamlayan ÇOLAK ayrıca, Toronto Centre
Leadership Program, IFC Housing Finance Program, World Bank Contractural Savings
Program, NACD Director Professionalism Program ve son olarak da Wharton School
Corporate Governance Program’larını bitirmiştir.
Sermaye Piyasaları, Enerji, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konularında ulusal ve
uluslararası çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alan Ender ÇOLAK aynı zamanda
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.
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