Duran, “TYP’nin adını İUP yapmak ne kazandırır?

Eğitim Bir-Sen İstanbul 4 nolu Şube Başkanı Bilal DURAN, “ Okulların yıllardır yaşadığı en büyük problem eğitim öğretimi hazırlama ile ilgili yapacağı çalışmalar. Her dönem okullar açılırken kayıtlar, nakiller, öğretmen atamaları, norm açık ve fazlaları, ücretli öğretmenler gibi çözemediğimiz önemli SORUNLAR.

Bu yıl da hepimizin beklentisi, bu sorunların hiç biriyle karşılaşmadan okullari açıp, eğitim öğretime başlamak olsa gerek. Yalnız son günlerde karşılaştığımız öğrenci nakilleri, kuralar, hala nihayete erdiremediğimiz atama ve görevlendirmeler yeni sezonun hemen karşımıza çıkan büyük sorunları olacak gibi görünüyor.

Belki kısa vadede bu sorunlar okulların açıldığı hafta giderilerek, eğitim öğretim gündemini artık meşgul etmeyeceğini öngörebiliriz.

Ancak;

Yıllardır süregelen okulların temizlik personeli sorununu yeni ve eskisinden daha kötü bir formül ile çözülemeyeceğini görmek için kahin olmaya gerek yoktur diye düşünüyorum.

Şöyle ki ;

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) ile bir nebze de olsa, personel konusunda kısmi çözüm üretilmişti. TYP, eksik ve hatalı bir formül olsa da, en azından çalıştıkları 9 ay boyunca asgari ücret ödenmesi ve SGK’nın eksiksiz işliyor olması kıymetliydi.

Yalnız son yıllarda çalışma şartları kaynaklı personel sorunu sebebiyle sıkıntılı bir sürece gelinmiş, bir çok il ve ilçede artık bu kapsamda personel bile bulunamaz durumlar oluşmuştu.

Şimdi ise yerine gelen (İUP) İşgücü Uyum Programı ile yeni bir çalışma metodu devreye alınmaya karar verildi.

İlginç bir formül işleyecek İUP’ta;

Haftanın 3 günü, günlük 566 TL yevmiye ile çalışacak personel arayacak okullarımız.

Okullar sadece 3 gün mü temizlenecek ?

Kamu asgari ücret altında personel çalıştırır mı?

Bu şartlarda hangi kurumda ya da kuruluşta personel çalışır ?

Mesela TBMM’de ya da MEB’da kurum personeli bu şartlarda çalışır mı?

Sorular uzayıp giderken, okulların yıllardır artık sırtında çıbana dönüşen problemler yumağına bir yenisi eklendi. Sıfır yetki, sonsuz sorumluluk yüklenen okul müdürleri hangi bütçe ile personel çalıştıracak?

Okul Aile Birliklerine bağış istendi diye soruşturma açılan, görevden alınma ile tehdit edilen okul müdürleri, temizliği ve güvenliği sağlamak için çırpınırken, TYP’nin kaldırılıp yerine işlemeyeceği, okul müdürlüklerini, öğretmenleri, velileri mağdur edeceği gün gibi ortada olan bu uygulamayı, eğer tasarruf amacıyla getiriyorlarsa, eğitimden, öğrencinin sağlığı ve güvenliğinden tasarruf olmamalı kanaatindeyim!

Yok eğer maddi kaygılar hesap ediliyorsa, buyrun hesap yapalım.

TYP kapsamında 1 personel için ödenen net ücret 17.002 TL.

9 aylık çalışma süresi içinde devlete maliyeti 153.018 TL

İUP Kapsamında 1 yerine 2 personel verileceği, kontenjanların 2 katına çıkacağı ifade edildi.

Bu durumda,

Günlük 566 TL

Haftada 3 gün (İlk 4 hafta 5 gün)

Yılda 38 hafta

(38x3x566)+(10×566)=134708 TL

Yıllık 18310 TL, aylık 1525 TL fark ediyor.

Ez cümle;

Büyük devlet olmak küçük hesapları devre dışı bırakmakla olur.

Bu vesile ile en kısa zamanda sorunun çözüleceğine dair inancı taşıdığımızı da ifade etmiş olalım vesselam…