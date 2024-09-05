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Emeklilikte tarihe takılanlar da hak talep ediyor!

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EYT düzenlemesi sonrası yaşanan rahatsızlıklar neticesinde tarihe takılanların haklarını savunmak amacıyla kurulan Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği bu konuda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu’na sunulmak üzere taslak hazırladılar.

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Yeni Emeklilik Düzenlemesi Önerisi: EYT Sonrası Adaletsizliklere Çözüm

EYT sonrası emeklilik sisteminde ortaya çıkan adaletsizlikler, aynı yaşta ve benzer koşullarda olan kişilerin emeklilik yaşları arasında büyük farklar oluşturduğu dile getirildi. Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği tarafından hazırlanan, yeni emeklilik düzenlemesi önerisi, bu adaletsizlikleri gidermeyi ve SGK giriş tarihine göre mağdur olanların sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

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Nasıl Çözüm Sağlayacak?

 

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Kademeli Emeklilik: Önerilen düzenleme, emeklilik yaşını doğum yılına göre kademelendirilmiş şekilde belirleyerek, benzer şartlarda olan kişilerin emeklilik yaşları arasındaki farkı kapatmayı amaçlıyor. Bu sayede, SGK giriş tarihlerinden dolayı mağduriyet yaşayanlar adil bir emeklilik sürecine kavuşacak.

 

Prim Gün Sayısı ve Yüksek Emekli Maaşı: Çok prim ödeyen sigortalılar, bu sistemde daha yüksek Aylık Bağlama Oranları (ABO) ile emekli olabilecek. Daha fazla prim ödeyen, emekli maaşını artırarak bu düzenlemeden fayda sağlayacak. Örneğin, 14400 gün prim ödeyenler, %70 ABO oranıyla daha yüksek maaş alabilecekler.

 

Yaş Şartsız Emeklilik: Uzun yıllar prim ödeyenler için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuluyor. 12600 gün prim ödeyenler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecekler.

 

Doğum Yılı Esaslı Adil Düzenleme: Doğum yılına dayalı bu düzenleme, EYT sonrası yaşanan emeklilik adaletsizliklerine son vermeyi amaçlıyor. Bu sistem, benzer yaş grupları arasında emeklilik hakkını eşitleyerek, herkesin hak ettiği zamanda emekli olabilmesini sağlayacak.

 

Yeni emeklilik düzenlemesi önerisi, sistemde kalmayı teşvik ederken, tüm sigortalılara hakkaniyetli bir çözüm sunuyor. Uzun yıllar çalışan ve prim ödeyen herkes, bu sistemden adil şekilde faydalanarak emeklilik hakkına ulaşabilecek.

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Admin
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Emeklilikte
EYT düzenlemesi
hak talep ediyor!
tarihe takılanlar da

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