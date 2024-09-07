Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Başkan Yüksel, Zabıta Teşkilatının 198. Yıl Dönümünü Ekipleriyle Kutladı

Yayınlanma:
ABONE OL

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Haftası dolayısıyla, belediye zabıta personelleri ile bir araya geldi. Kentin düzeni ile güvenliğini sağlayan ve 198. yıl dönümünü kutlayan zabıta teşkilatının bu özel gününü kutladı.

Her yıl 1-7 Eylül tarihlerinde kutlanan Zabıta Haftası kapsamında, Mehmet Ali Büklü Sosyal Tesisleri’nde zabıta personeli ile buluşan Başkan Yüksel, personelin özverili çalışmalarını takdir etti ve yeni projelerle ilgili bilgiler paylaştı.

#image_title

Başkan Gökhan Yüksel, “Zabıta teşkilatımızın 198. yıl dönümünde,  yıllardır süregelen özverili hizmetleri nedeniyle tüm personelimizi tebrik ediyorum. Okullar açılıyor, yeni eğitim dönemiyle beraber üzerimizdeki yük biraz daha artmış olacak. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum.  Bazen bir küçük çocuğun okuldaki geçiş güvenliği,  pazardan alışveriş yapan komşumuz için denetimi yaptığımız pazardaki eksikleri bulmamız, uyarmamız ya da bazen kentsel dönüşümde düzeni ve nizamı sağlamakla alakalı çok ciddi bir görev yükü taşıyorsunuz. Belediyecilik bir takım işi… Dolayısıyla bu takımın en önemli aktörlerinden birisi de sizsiniz. Bazen çok sert görünmek, bazen fazla yumuşak kalpli olmak bunun dengesini ayarlayabilmek çok önemli. Kıymetli emekleriniz ve özveriniz için teşekkür ediyor ve Zabıta Haftanızı kutluyorum.  Yeni dönemde de ağzımızın tadıyla hep birlikte Kartal’a hizmet etmeye, güzel işler yapmaya devam edeceğiz ve sizin rolünüz büyük olacak.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Eyüpsultan’da 4 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

#image_title

Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat ve zabıta çalışanları da Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

 

author avatar
Admin
See Full Bio
198. Yıl
baskan
dolayısıyla
Dönümünü
Ekipleriyle Kutladı
Gökhan
Gökhan Yüksel
kartal belediye başkanı
yuksel
Zabıta Haftası
Zabıta Teşkilatının

İlgili Haberler

Emeklilikte tarihe takılanlar da hak talep ediyor!

Duran, “TYP’nin adını İUP yapmak ne kazandırır?

İGDAŞ Genel Müdürlüğüne Ender Çolak atandı

YATAK YAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ FİRMALARI IBIA EXPO 2024 İSTANBUL’DA

Av yasağı bitiyor! Balıkçılar vira bismillah diyecek

SARIYERLİLER 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI

AK Parti’den Özgür Özel’e Dilruba Tepkisi

Gelenek Değişmedi, Kartal’da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Benzin ve motorin fiyatlarına indirim ya da zam gelecek mi? 31 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı’nda 2. Dönem Mezunları Sertifika Aldı

Başkan Gökhan Yüksel’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kurumsal E-Posta Nedir, Alan Adı Uzantılı Şirket Maili Alma