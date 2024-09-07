Eyüpsultan’da 4 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Eyüpsultan Belediyesi, 2024 – 2025 eğitim ve öğretim yılında, Eyüpsultanlı ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği veriyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi 4 bin 500 çocuğumuza kırtasiye malzemesi dağıtımına başladıklarını belirterek, “Eğitim her çocuğun hakkıdır. Amacımız çocuklarımızın eğitim yolculuğunda karşılaştıkları engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmaktır.” dedi.

İlçede ikamet eden çocukların her konuda yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği veriyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan’da ikamet eden, belediyenin sosyal destek hizmetlerinden faydalanan ailelerin ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim gören çocuklarına kırtasiye seti desteği veriliyor.

BİR ÖĞRENCİNİN İHTİYACI OLAN TÜM MALZEMELER BULUNUYOR

Kırtasiye setlerinde, bir öğrencinin ihtiyacı olan tüm malzemeler bulunuyor. Aileler, içlerinde beslenme çantası, kalemlik, pergel, kalem, silgi, defter, cetvel gibi her sınıf düzeyinin kendi materyallerinin olduğu hazır çantalı setleri Şefkateli Mağazası’ndan teslim alacak.

Kırtasiye desteği ile ilgili değerlendirmede bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine destek olmayı her zaman en önemli görevlerden biri olarak gördüğünü belirtti.

“ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bu doğrultuda, ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin 500 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtımına başladıklarını söyleyen Başkan Özmen şunları söyledi:

“Eğitim her çocuğun hakkıdır ve hiçbir çocuğumuzun bu haktan mahrum kalmasına asla göz yumamayız. Amacımız çocuklarımızın eğitim yolculuğunda karşılaştıkları engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmaktır. Eyupsultan’da daha nice projelerle çocuklarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Geleceğimizin mimarı güzel yavrularımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum. Allah yollarını açık etsin.”