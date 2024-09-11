Kreşli Çocuklar Bilim Şenliği İle Eğlenirken Öğrendi

Kartallı çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak önemli çalışma ve projelere imza atan Kartal Belediyesi, 6 yaş grubu kreş öğrencilerinin okula uyum sağlamalarını desteklemek ve bilime olan ilgilerini artırmak, merak duygusunu geliştirmek amacıyla ‘Bilim Şenliği’ etkinliği düzenledi.

Kartal Belediyesi Sabiha Bengütaş Kreşi’nde gerçekleşen etkinliklere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra öğretmenler ve kreş öğrencisi katılım sağladı.

Eğitime İlk Adımı Birlikte Atıyoruz

Etkinlerde, öğretmenler kreş öğrencileriyle birlikte; gök kuşağı, ebru sanatı, dev balon ve erozyon adında yaratıcı deneyler gerçekleştirirken, çocukların bu etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, “Bugün çocuklarımızın ilk eğitim öğretim haftasında onlara güzel bir sürpriz yapmak istedik. Hem eğlenip hem öğrenebilecekleri eğitici bir ‘Bilim Şenliği’ni çocuklarımızla buluşturduk. Onların bu özel günlerinde eğitim öğretim hayatına ilk attıkları adımda onlara eşlik etmek için bugün buradayım.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri ile beraber yaratıcı deneyleri tecrübe eden minikler, hem öğrendi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Bilim Şenliği etkinliği ile Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin; merak duygularını geliştirerek bilgiye ulaşma arzularını büyütmek ve bilime yönelen nesillerin yetişmesi amaçlanıyor.