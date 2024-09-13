Mahallemi Dinliyorum Komşu Buluşması’nın 11’incisi Yakacık’ta Yapıldı

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği “Mahallemi Dinliyorum” buluşmalarının 11. adresi, Yakacık oldu. Yakacık Yeni ve Çarşı Mahalleleri sakinlerinin katıldığı Kartal’ın beş yıllık yol haritasının Kartallılar ile birlikte belirlendiği toplantıya her iki mahalle halkının da katılımı yüksek oldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında başlattığı ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden ‘Mahallemi Dinliyorum’ toplantısı, Yakacık Çınaraltı’nda gerçekleştirildi.

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Kartal’ın 20 mahallesinde 2024-2029 stratejik plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan buluşmaların Yakacık Yeni ve Çarşı Mahallelerini kapsayan etkinliğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etüd Proje Müdürü Umut Veli Develi’nin yönettiği ‘Mahallemi Dinliyorum Buluşması’nda vatandaşların soruları alınmadan önce büyük ekranda vatandaşlar ile bir QR kod paylaşıldı. QR kodu telefonlarının kamerasına okutan vatandaşlar, Kartal Belediyesi’nin hizmetlerini ölçen kısa bir ankete katıldı.

Etkinlikte daha sonra mikrofonu devralan vatandaşlar, sorularını ve fikirlerini belirtti. Kayıt altına alınan soru ve görüşleri dinleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

7 yaşındaki çocuktan 80 yaşındaki vatandaşlara dek her kesimden mahallelinin sorularını iletmesinin ardından, vatandaşların arasında oturan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sorulara cevap vermek üzere yerinden kalkarak başkan yardımcılarının bulunduğu alana geçti.

Stratejik plan fikirlerinizden etkileniyor

Tüm soru, talep, öneri ve görüşlerin kayıt altına alındığını ve değerlendirileceğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şöyle konuştu;

“İlk dönemde de, 2019 da komşularımızla buluşup bir açık mikrofon etkinliği yapmıştık. Bu dönemde önümüzde 5 yılla alakalı hangi konulara odaklanmamız gerekiyor diyerek mikrofonu size vermiş olduk. Tüm fikirlerin bir ortalamasını çıkarıp bakıyoruz ki, en önemli konu riskli binalardan kurtulmak. Önce riski binalarla ilgili yaşam koşullarını iyileştirelim ki, sonra diğerleri gelsin diyen komşularımızın sayısı daha fazla. Elbetteki mahallenin kronik sorunları ile alakalı gelen talepleri arkadaşlarımız not aldı. Bu sohbetimiz kayıt altına alınmakla birlikte sizlerin belirttiği görüş, öneri ve taleplerinizin bir kısmı bizim programımıza dâhil edilmiş olacak. Ona göre adımlar atacağız.

Yakacık Çarşı’dan talep edilen yeni üst geçit projesi ile ilgili takibimiz devam ediyor. Yeni Yakacık Stadı’nın oradaki üst geçit ulaşım ile ilgili attığımız adımlardan biri olacak. Aydos Park ile ilgili maalesef geçen dönem bakanlık bizde olan bir tahsisi iptal etmişti. Bunun için Aydos Parkı sizlerle buluşturamadık. Tekrar talep ettik ve mahkemede süreç bizim açımızdan olumlu sonuçlandı. Tekrar talep ettik ve o talep gerçekleştirildiğinde projeyi hayata geçireceğiz. O süreç zarfında Bayram Demirkol 2. Etabı gerçekleştirmiş olduk. 15 dönümlük, toplamda 30 dönümlük bir yaşam alanını gerçekleştirmiş olduk. Yine bu bölgede komşularımızın bize tarif ettiği sokak hayvanlarından birçok konuya kadar atacağımız adımlar var. Bakanlığımızdan 5 yıldır takip ettiğimiz tahsis ile ilgili olumlu görüşü bu sefer alabildik. Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ni açmıştık ama bir barınak eksiğimiz vardı. Barınak adımını attığımızda köpek kısırlaştırma hızımızı çok artırmış olacağız. Popülasyonu kontrol altına almak ile ilgili çabamızı, seferberliğimizi, üst seviyeye çıkarmış olacağız.

Kentsel dönüşüm konusunda komşularımızın iradesi ve apartman site sakinlerinin bir arada durması bizim için çok önemli. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Kartal’da 2019 -2024 yılları arasında 2500 binanın yıkımını ve kentsel dönüşüm sürecini gerçekleştirdik. Bizim rehberliğimizde komşularımızın iradesiyle bizim sonuçlandırdığımız süreçlerdi bunlar. Bu dönemde de riskli binalardan kurtulmak için bürokrasisini tamamladığımız yıkımları sürdüreceğiz. Hazır olan yerlerin dönüşümünü hızlandırmakla ilgili çaba sarf ediyoruz. Tabi ki önce barınma ihtiyacı ve bu sorunu çözerken diğer sorunlu alanlarda da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu alan da dâhil olmak üzere Yakacık Yeni’de atacağımız adımlar olacak. Daha ışıl ışıl ve buluşma noktası olacak alanları inşallah birlikte tamamlayacağız. Bu akşam buraya katılarak sorunlarınızı aktarıp görüş ve önerilerinizle destek olduğunuz için teşekkür ederim.”