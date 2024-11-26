Kartal’da Erzurumlular Vakfında emekli öğretmenlerin vefa buluşması

Kartal’da bulunan Erzurumlular Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Erzurumlu öğretmenleri unutmadı. Erzurumlu emekli öğretmenleri kahvaltı programında bir araya getirdi.
Kartal Erzurumlular Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Lale Dondurmacıoğlu‘nun organize ettiği programa çok sayıda Erzurumlu öğretmenler ve stk kadın kolları temsilcileri temsilcileri katıldı.
Erkon Kadın kolları başkanı Serap Öztürk ve Esengül Güler, Maltepe vakfından Neşe Şair Torunoğlu ve Yeşim Toraman, Bakırköy den Yasemin Toraman, Kocaeli Dernekler federasyonundan Ayla İlgün Kadıköy vakfından Neslihan Keteci , Seçil Kılıç, Beylikdüzü’nden İlknur Tekin katılarak İstanbul’da ki Erzurumlu Vakıf ve Derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde oldukları vurgulandı.
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