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Kartal’da Erzurumlular Vakfında emekli öğretmenlerin vefa buluşması

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Kartal’da bulunan Erzurumlular Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Erzurumlu öğretmenleri unutmadı. Erzurumlu emekli öğretmenleri kahvaltı programında bir araya getirdi.

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Kartal Erzurumlular Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Lale Dondurmacıoğlu‘nun organize ettiği programa çok sayıda Erzurumlu öğretmenler ve stk kadın kolları temsilcileri temsilcileri katıldı.

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Erkon Kadın kolları başkanı Serap Öztürk ve Esengül Güler, Maltepe vakfından Neşe Şair Torunoğlu ve Yeşim Toraman, Bakırköy den Yasemin Toraman, Kocaeli Dernekler federasyonundan Ayla İlgün Kadıköy vakfından Neslihan Keteci , Seçil Kılıç, Beylikdüzü’nden  İlknur Tekin katılarak İstanbul’da ki Erzurumlu Vakıf ve Derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde oldukları vurgulandı.

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