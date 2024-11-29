Rock Müziğin Kartal’dan Yükselen Sesi, Mehmet Mesüm

Şarkılarında rock müzikle özdeşleşmiş sert ve etkileyici soundu, melankolik sözlerle harmanlayarak dinleyicilerine keyifli bir deneyim sunan Mehmet Mesüm, Uzun bir aranın ardından, yeni şarkısı “Son Nefesteyim” ile tekrar müzikseverlerin karşısına çıktı.

Mehmet Mesüm, 1982 yılında İstanbul’da doğan, aslen Giresun’lu bir müzisyen. Müziğe küçük yaşlarda gitar çalarak başladı. Kartal’da çeşitli mekânlarda ve belediye festivallerinde sahne aldı. Türkçe rock tarzıyla müzik kariyerine yön veren Mehmet Mesüm, rock müziğin önemli isimlerinden Haluk Levent ve Cem Karaca’nın “Yol Arkadaşları” grubu ile aynı sahneyi paylaşarak müzikal kariyerinde unutulmaz bir anıya imza attı. 2008 yılında kendi bestelerinden oluşan ilk albümü “Umuda Yolculuk”u yayınladı.

İlerleyen yıllarda “Unut Beni” ve “Beni Bırakma” isimli şarkıları ile müzik yolculuğunu sürdürdü.

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Mehmet Mesüm, “Son Nefesteyim” Şarkısı ile Geri Döndü!

“Son Nefesteyim”, dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu. Şarkının klibi de Mehmet Mesüm’ün resmi YouTube kanalında yayında.

Mehmet Mesüm’ün dijital platform ve sosyal medya hesapları;

Spotify : Mehmet Mesüm | Spotify

Apple Music: ‎ Mehmet Mesüm – Apple Music

YouTube klip Mehmet Mesüm – Son Nefesteyim

instagram: Mehmet Mesüm (@mehmetmesumrock) • Instagram fotoğrafları ve videoları