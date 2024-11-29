Türkiye’deki köy ve mahalle muhtarlarını temsil edecek sendika kuruldu. 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren sendika, genel başkanını seçti…

Türkiye’deki köy ve mahalle muhtarlar sendikası ‘Tüm Muhtar-Sen’ kuruldu. Merkezi Ankara’da bulunan ‘Tüm Muhtar-Sen’ ilk kongresini yaparak genel başkanını seçti. 23 Kasım 2024 tarihinde Ankara’da 1. Olağan Genel Kurulunu yapan ‘Tüm Muhtar-Sen’ Genel Başkanı, İstanbul’dan, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı ve Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selami Aykut seçildi.

Zorluklara ve engellemelere rağmen, büyük çabalar sonunda ülkedeki tüm köy ve mahalle muhtarlar sendikası ‘Tüm Muhtar-Sen’i kurduklarını söyleyen Genel Başkan Selami Aykut, “Uzun ve meşakkatli çıktığımız bu yolda, tarihinin ilk muhtar sendikası olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bütün ekonomik sıkıntılara ve bürokratik engellere rağmen ve kendi imkanlarımızla “güçlü sendika, güçlü muhtar” sloganıyla çıktığımız bu yolda, muhtarları temsil etme noktasında, ülkemizdeki tüm köy ve mahalle muhtarlar sendikamız ‘Tüm Muhtar-Sen’in hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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‘Tüm Muhtar-Sen’in, 195 yıllık muhtarlık kurumu ve 50 bin 370 muhtarımızı temsil etme noktasında Türkiye’de ilk olmanın gurur ve mutluluğunu taşıdığını söyleyen Genel Başkan Selami Aykut sendikanın amaç ve hedeflerini sıraladı;

TÜM MUHTARLARIN HAKLARINI KORUMAK

► Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli ve manevi değerlere. insan haklarına, demokratik ve laik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak, demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda çaba göstermeyi;

► Toplum ve iş barışını tesis ederek devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı;

► Bağımsız sendikacılık anlayışı içerisinde, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi;

► İlgili hizmet kolunun ve özellikle muhtarlık sisteminin temel ilke ve hedeflerinin, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde gerçekleşmesi için; uygulamada ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve yanlışları tespit ederek, gelişen bilgi teknolojileri ışığında düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde yol göstermeyi, görüş ve önerilerde bulunmayı, bu konularla ilgili gerekli olan tüm çalışmaları yapmayı;

► Hizmet kolu çalışanlarının ve özellikle muhtarların çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik ve demokratik hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesini ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmayı amaç edinmiştir.

TÜM MUHTAR-SEN’İN HEDEFLERİ

■ Sendika, üyelerinin her türlü haklarını koruyup, geliştirmek için ulusal ve uluslararası hukuktan doğan hak ve yetkilerini kullanırken, üyelerinin ekonomik, demokratik, sosyal, kültürel, hukuksal hak ve çıkarlarını korumak için gerekli girişimlerde bulunmak için çaba gösterecektir.

■ Özellikle muhtarlıkların ve muhtarların sorunlarının çözümü konusunda, ele alınmayan, yıllardır birikmiş, çözüme kavuşturulmayı bekleyen meselelerin çözümü konusunda gerekli olan her türlü çalışmaları yapmaya gayret gösterecektir.

■ Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışan muhtarların, toplum hayatındaki rolü ve değeri ile bu konudaki hak ve sorumluluklarını iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek için çaba gösterecektir.

■ Üyelerine, yaptıkları iş ile uyumlu adil bir ücret, daha iyi çalışma ortamı ve şartları ile iş güvenliği ve mesleki saygınlık kazandırmaya çalışmak için çaba gösterecektir.

■ Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi ve bunlardan eksiksiz yararlanabilmeleri için çaba gösterecektir.

■ Üyelerinin mesleki yeterliliklerini arttıracak ve sorunlarını çözecek, onlara bilgi ve deneyim kazandıracak, verimliliğin artmasına hizmet edecek kamu hizmetlerinin kalitesini arttıracak ve vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmak için çaba gösterecektir.

■ Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatleri, ödevleri ve yükümlülükleri ile muhtarlık mevzuatını ilgilendiren konularda, ilgili ve yetkili kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına sunulmak üzere çalışmalar yapmak için gayret sarf edecektir.

‘TÜM MUHTAR-SEN’ SÖZ SAHİBİ SENDİKA OLACAK

Bundan sonraki süreçte çok geniş bir kitleyi temsil eden TÜM MUHTAR-SEN “Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Sendikası” mevcut üyelerimizin çalışmaları ve gayretleri ile birlikte tüm muhtarlarımızın desteği ve katılımı ile, toplu sözleşmelere katılmayı hedefleyen, ilgili kanunlardan kaynaklanan haklarla, hem muhtarlık kurumunun hem de muhtarlarımızın sorunlarını çözen, çözüm üreten, ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasi hayatında söz sahibi olan, demokrasi ve sosyal devlet ilkelerine uygun olarak, milli gelirin adil dağılımına ve dolayısıyla sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı vermeye gayret eden, önemli, büyük ve etkili bir sivil toplum hareketi olacaktır.

Halkın doğrudan seçtiği ve hem kamu yönetiminde aktif olarak bulunarak önemli kamusal fonksiyonlar ifa eden, hem de çalışma hayatında fiilen yer alan muhtarlarımız adına faaliyet gösteren sendikamız, ülkemizin her bir köşesinde fedakarca gece gündüz demeden görev yapmaya çalışan muhtarlarımızın gür ve özgür sesi olacaktır.

Bu vesileyle, tüm STK’larımızdan, Siyasi Partilerimizden, Belediyelerimizden 50.370 muhtarımızı temsil etme noktasında Türkiye’de ilk olmanın gurur ve mutluluğunu taşıyan

Sendikamıza destek olmaya, vereceğimiz mücadele ve çalışmalarımızda bizlere, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle katkı sunmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.