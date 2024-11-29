TUZLA’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ZİRVESİ BAŞLIYOR

Tuzla 2-4 Aralık tarihleri arasında eğitim alanında çok önemli bir programa daha ev sahipliği yapacak. İş sektörünün önde gelen isimleriyle mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler buluşturuluyor. Böylelikle öğrencilerin kariyer planlamalarını en doğru şekilde yapmaları için imkân sunulacak.

Düzenlenecek zirve hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin ÇANGIR, Tuzla olarak eğitimin çok farklı alanlarında sorun ve iyileştirme alanlarını belirleyerek bu alanlarda tüm paydaşların katılımının sağlandığı özgün çalışmalar yapma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Yakın zamanda yine alanında oldukça özgün olan ve eğitimin her kademesinden paydaşların katılımıyla “Okullarda Akran Nezaketi Çalıştayı” düzenlediklerini hatırlatan Metin ÇANGIR, 2-4 Aralık tarihlerinde düzenlenecek “Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi” ile de yine özel sektörden ve eğitim camiasından uzman kişilerin bir araya getirilerek bu konuda atılacak adımların birlikte belirlenmesinin sağlanacağını söyledi. Konumu itibarıyla birçok sanayi kuruluşunun bulunduğu Tuzla’da mesleki eğitim okulu ve öğrenci sayısı olarak iyi bir yerde olduklarını belirten Metin ÇANGIR, öğrencilerin kariyer planlamalarını yaparken sektörün önde gelen isimlerinin deneyimlerinden istifade etmelerini çok önemsediklerini ifade etti. Gerçekleştirilecek bu zirvenin tam da bu hedeflerini gerçekleştirmeye hizmet edeceğini söyleyen Metin ÇANGIR, tüm Tuzlalıları zirve kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere katılmaya davet etti.