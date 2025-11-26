Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi » Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

Yayınlanma:
Güncellenme:
Dilara Keskin Yönetici
Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık.

Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den gelen güvercin mesajların yoğunlaşması, ons altını iki haftanın zirvesine taşıdı. Dolar endeksindeki gerileme de kıymetli metalde alım iştahını artırırken, yatırımcıların odağı şimdi aralık ayı faiz kararına çevrildi.

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Haftaya yatay başlayan spot altın, çarşamba günü açıklanan verilerle birlikte hızlı bir yükselişe geçti.

  • Spot altın %0,8 artarak 4.161,10 dolara kadar yükseldi.
  • Bu seviye, 14 Kasım’dan bu yana görülen en yüksek nokta olarak kayıtlara geçti.
  • ABD altın vadeli kontratlArı ise %0,5 değer kaybederek 4.159 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR

Ons altındaki hareketlilik, Türkiye piyasasına da doğrudan yansıdı.

  • Gram altın %0,8 yükselerek 5.682 TL’ye çıktı.

Gün içi taleple sınırlı da olsa yukarı yönlü trend sürerken, piyasa gözünü Fed’in aralık ayı toplantısına çevirmiş durumda.

FED’İN GÜVERCİN MESAJLARI ALTINI DESTEKLİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasada oluşan beklentilerin giderek aralık ayında bir faiz indirimi ihtimaline kaydığını belirtti.

Fed yetkililerinden gelen yumuşak tonda açıklamalar ve zayıflayan ekonomik verilerin, getirisi olmayan altın için önemli bir avantaj yarattığını ifade etti.

ABD’de salı günü açıklanan veriler de bu tabloyu destekledi:

  • Perakende satışlar tahminlerin altında kaldı.
  • Üretici fiyatları yıllık bazda %2,7 artışla sınırlı yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ GERİ ÇEKİLDİ: ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI OLUŞTU

Zayıf veri akışı ve Fed yönetimindeki değişim beklentileriyle dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Piyasada Fed başkanlığı için adı geçen yeni adayın daha yumuşak bir politika izleyebileceği düşüncesi, altını dolar bazında daha cazip hale getirdi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerinin de son bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HIZLA YÜKSELDİ

Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi ihtimali geçtiğimiz hafta %50 seviyesindeyken, bu hafta beklenti %84 seviyesine kadar çıktı.

Bu ihtimal güçlendikçe altının yönünü yukarı çevirdiği görülüyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜK FAİZ DÖNEMİNDE GÜÇLENİYOR?

Getiri sağlamayan altıN, faiz oranlarının düşme ihtimalinin artmasıyla daha avantajlı hale geliyor. Bu nedenle piyasalar, ABD’den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvurularının sonuçlarını yakından takip ediyor.

ÇİN’DEN GELEN ZAYIF TALEP SİNYALİ DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre %64 oranında düştü. Bu sert gerileme, küresel altın talebine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

  • Gümüş: %1 artışla 51,87 dolar
  • Platin: %0,2 düşüşle 1.550,40 dolar
  • Paladyum: %0,5 kayıpla 1.390,66 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda
Ekonomi
26 Kasım 2025
BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda


Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra14 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
BİM, 28 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli Aktüel Ürünler kataloğunu yayımladı. Kişisel bakım cihazlarından saç şekillendiricilere, tıraş makinelerinden profesyonel bakım setlerine kadar birçok üründe dikkat çeken fiyatlar tüketicilerin ilgisini çekti. BİM Market, 28 Kasım Cuma günü başlayacak yeni aktüel kampanyasıyla kişisel bakım kategorisinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi, Polosmart markalı […]

125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?
Ekonomi
26 Kasım 2025
125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?

Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri yeniden güncellendi. Nakit arayışındaki milyonlarca vatandaş için en uygun oranlar merak edilirken, 24 ay vadeli 125 bin TL kredi için ortaya çıkan aylık taksit tutarı hesaplandı. İşte 26 Kasım 2025 itibarıyla en düşük oran ve geri ödeme tablosu… Bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik, nakit arayışındaki vatandaşların kredi maliyetlerini […]

IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
IBAN transferinde yeni dönem: 1 Ocak’tan sonra beyan etmeyen para gönderemeyecek

MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapmayan kullanıcıların EFT ve IBAN işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışılığı azaltmak için para transferlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırladı. 200 bin […]

Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek
Ekonomi
26 Kasım 2025
Okkalı indirim geliyor! Araç sahipleri sevinçten bayram edecek

Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorinde indirimin cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş ve rafineri marjlarının gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde indirimin artık kuvvetli bir olasılık […]

Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor
Ekonomi
26 Kasım 2025
Memur ve Emekliye Ocak 2026 Zam Formülü Netleşti: Artış Oranı Yüzde 19,78’e Ulaşıyor


Notice: Undefined index: haberAra6 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra7 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra8 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra9 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra10 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra11 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra12 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511

Notice: Undefined index: haberAra13 in /home/kartalgazetesi/public_html/wp-content/themes/moznews/functions.php on line 511
Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11 zam, yıl sonu enflasyon farkı ve taban aylıklara ek bin TL’lik düzenleme birleşince memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 19,78’e çıkıyor. Yeni oranlarla hem maaşlar hem de aile yardımı ve ek ödemelerde ciddi artışlar bekleniyor. Ocak 2026 maaş zammı için kritik takvim yaklaşırken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yeni […]

AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız
Ekonomi
20 Kasım 2025
AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Kentsel Dönüşümde Şehrin Merkezine Odaklanmalıyız

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi. Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. AYİDER, müteahhitlik, […]

21:30, 26 Kasım 2025
Üreme sağlığında alarm zilleri: Uzmanlardan “büyük aile” çağrısı
21:00, 26 Kasım 2025
Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?
20:30, 26 Kasım 2025
MHP ve BBP yeniden karşı karşıya! Krizin adı belli oldu
20:00, 26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
19:30, 26 Kasım 2025
Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi
19:00, 26 Kasım 2025
Reyting krizi sonrası ‘Bahar’ dizisinde flaş karar
19:00, 26 Kasım 2025
50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor
18:30, 26 Kasım 2025
26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?