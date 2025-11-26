Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık.
Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den gelen güvercin mesajların yoğunlaşması, ons altını iki haftanın zirvesine taşıdı. Dolar endeksindeki gerileme de kıymetli metalde alım iştahını artırırken, yatırımcıların odağı şimdi aralık ayı faiz kararına çevrildi.
Haftaya yatay başlayan spot altın, çarşamba günü açıklanan verilerle birlikte hızlı bir yükselişe geçti.
Ons altındaki hareketlilik, Türkiye piyasasına da doğrudan yansıdı.
Gün içi taleple sınırlı da olsa yukarı yönlü trend sürerken, piyasa gözünü Fed’in aralık ayı toplantısına çevirmiş durumda.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasada oluşan beklentilerin giderek aralık ayında bir faiz indirimi ihtimaline kaydığını belirtti.
Fed yetkililerinden gelen yumuşak tonda açıklamalar ve zayıflayan ekonomik verilerin, getirisi olmayan altın için önemli bir avantaj yarattığını ifade etti.
ABD’de salı günü açıklanan veriler de bu tabloyu destekledi:
Zayıf veri akışı ve Fed yönetimindeki değişim beklentileriyle dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
Piyasada Fed başkanlığı için adı geçen yeni adayın daha yumuşak bir politika izleyebileceği düşüncesi, altını dolar bazında daha cazip hale getirdi.
ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerinin de son bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu.
Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi ihtimali geçtiğimiz hafta %50 seviyesindeyken, bu hafta beklenti %84 seviyesine kadar çıktı.
Bu ihtimal güçlendikçe altının yönünü yukarı çevirdiği görülüyor.
Getiri sağlamayan altıN, faiz oranlarının düşme ihtimalinin artmasıyla daha avantajlı hale geliyor. Bu nedenle piyasalar, ABD’den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvurularının sonuçlarını yakından takip ediyor.
Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre %64 oranında düştü. Bu sert gerileme, küresel altın talebine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
