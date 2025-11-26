Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde: Yatırımcı yön arıyor!

ABD’den gelen zayıf ekonomik veri akışı ve Fed’in aralık ayında faiz indirimine gidebileceği beklentileri, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Spot altın iki haftanın en yüksek seviyesini test ederken, yatırımcının kafası karışık.

Küresel piyasalarda dalgalı seyrin sürdüğü haftada, altın fiyatları yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdi. ABD’de açıklanan yeni ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed’den gelen güvercin mesajların yoğunlaşması, ons altını iki haftanın zirvesine taşıdı. Dolar endeksindeki gerileme de kıymetli metalde alım iştahını artırırken, yatırımcıların odağı şimdi aralık ayı faiz kararına çevrildi.

ONS ALTIN İKİ HAFTANIN EN Y ÜKSEK SEV İYESİNE ÇIKTI

Haftaya yatay başlayan spot altın, çarşamba günü açıklanan verilerle birlikte hızlı bir yükselişe geçti.

Spot alt ın %0,8 artarak 4.161,10 dolara kadar y ükseldi.

Bu seviye, 14 Kas ım’dan bu yana g örülen en yüksek nokta olarak kay ıtlara ge çti.

ABD alt ın vadeli kontratlArı ise %0,5 değer kaybederek 4.159 dolar seviyesinde işlem g ördü.

GRAM ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SEY İR DEVAM EDİYOR

Ons altındaki hareketlilik, Türkiye piyasasına da doğrudan yansıdı.

Gram altın %0,8 y ükselerek 5.682 TL’ye ç ıktı.

Gün içi taleple sınırlı da olsa yukarı yönlü trend sürerken, piyasa gözünü Fed’in aralık ayı toplantısına çevirmiş durumda.

FED’İN G ÜVERC İN MESAJLARI ALTINI DESTEKLİYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasada oluşan beklentilerin giderek aralık ayında bir faiz indirimi ihtimaline kaydığını belirtti.

Fed yetkililerinden gelen yumuşak tonda açıklamalar ve zayıflayan ekonomik verilerin, getirisi olmayan altın için önemli bir avantaj yarattığını ifade etti.

ABD’de salı günü açıklanan veriler de bu tabloyu destekledi:

Perakende satışlar tahminlerin altında kaldı.

Üretici fiyatlar ı yıllık bazda %2,7 artışla sınırlı y ükseldi.

DOLAR ENDEKS İ GERİ ÇEK İLDİ: ALTIN İ Ç İN ALIM FIRSATI OLUŞTU

Zayıf veri akışı ve Fed yönetimindeki değişim beklentileriyle dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Piyasada Fed başkanlığı için adı geçen yeni adayın daha yumuşak bir politika izleyebileceği düşüncesi, altını dolar bazında daha cazip hale getirdi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerinin de son bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, altın fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HIZLA Y ÜKSELD İ

Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi ihtimali geçtiğimiz hafta %50 seviyesindeyken, bu hafta beklenti %84 seviyesine kadar çıktı.

Bu ihtimal güçlendikçe altının yönünü yukarı çevirdiği görülüyor.

ALTIN NEDEN DÜ Ş ÜK FA İZ D ÖNEM İNDE G ÜÇLEN İYOR?

Getiri sağlamayan altıN, faiz oranlarının düşme ihtimalinin artmasıyla daha avantajlı hale geliyor. Bu nedenle piyasalar, ABD’den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvurularının sonuçlarını yakından takip ediyor.

Ç İN’DEN GELEN ZAYIF TALEP SİNYALİ DİKKAT ÇEKT İ

Dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin’in Hong Kong üzerinden yaptığı net altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya göre %64 oranında düştü. Bu sert gerileme, küresel altın talebine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

G ümü ş: %1 artışla 51,87 dolar

Platin: %0,2 d ü ş ü şle 1.550,40 dolar

%0,2 d Paladyum: %0,5 kayıpla 1.390,66 dolar

Kaynak: Haber Merkezi